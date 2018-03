"Esperaba que D'Onofrio se disculpara", dijo Tapia por los insultos de jugadores de River

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, dijo que esperaba una disculpa del titular de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, tras los insultos que lo tuvieron como eje en los festejos de los jugadores del club de Núñez tras la consagración ante Boca por la Supercopa.

"Yo esperaba que se disculpara (D'Onofrio). Fui a la Justicia, fui a Comodoro Py para que este partido se pudiera llevar adelante. Nos comprometimos todos, dimos un montón de garantías. Yo lo hubiera hecho en su lugar, pero por sobre todas las cosas porque hay jugadores de River que me conocen de la Selección argentina, que se ponen esa camiseta, entonces me parece que no queda bien", indicó Tapia en declaraciones a 5RTV de Santa Fe.

"No comparto lo que pasó con los jugadores de River hacia mi persona. Yo soy un tipo de los que piensan que a nosotros nos han formado nuestros padres: soy Tapia porque tuve un padre y tengo una madre. Y Tapia va más allá de Chiqui o de Claudio, entonces uno debe ser respetuoso", dijo el presidente de la AFA.

Y agregó: "Así como se puso de moda el canto contra el Presidente (Mauricio Macri) después se pondrá de moda el mío, o no. Tienen que ser cautos porque uno tiene una familia, es representativo de un montón de valores que nos da la vida, que van más allá de la función que uno puede tener".

Telam