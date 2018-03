Cardozo: archivan una causa por falso testimonio iniciada por policías condenados

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal ordenó el archivo de las actuaciones en una causa donde se acusa de falso testimonio al perito judicial que intervino en la investigación por la muerte del embarcadizo Raúl Cardozo (31), quien murió quemado en la comisaría de San Lorenzo, a fines de abril del 2012.

Se comprobó la inexistencia del delito de falso testimonio en una causa iniciada por dos agentes policiales, Francisco Arrúa y Anibal Ramón Moreno, contra el bioquímico Diego Rinaldi. Los agentes fueron condenados por el TOP Nº 2 -junto con Carolina Libramento- a prisión perpetua en marzo del 2017 por la muerte de Cardozo. Al hombre lo habían detenido por disturbios en la vía pública y falleció quemado en la comisaría de San Lorenzo.

El profesional bioquímico había participado de las pericias realizadas para determinar los motivos de la muerte de Cardozo. Los agentes lo acusaron de prestar falso testimonio, por cuanto habría efectuado declaraciones sobre la violación de esos datos en un contexto que no era el del juicio.

Sin embargo, tanto el Juzgado de Instrucción Nº 4 como la Cámara coincidieron en la validez de lo declarado bajo juramento ante el Tribunal. Es decir, no observaron que Rinaldi hubiera efectuado manifestaciones que encuadraran en la figura del artículo 275 del C. P. en el marco de la investigación llevada adelante por la muerte dudosa del embarcadizo. Expresaron que las declaraciones, informes, interpretaciones o traducciones “deben ser hechas ante autoridad competente”. Finalmente, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal ordenó el archivo de la causa por inexistencia de delito.

Vale resaltar que en el mismo juicio el efectivo Alejandro Correa y el comisario Anselmo Pruyas fueron condenados a 6 años de prisión.