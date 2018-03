Cinco hoteles para el amor 

San Valentín quedó muy atrás pero el espíritu del amor siempre queda sobrevolando, por eso compartimos la elección de los Premios Travellers´ Choice Hoteles que entrega TripAdvisor, en la categoría de hoteles románticos.

1. Maison Souquet, París (Francia)

En el área de Montmatre, este un edificio se levantó durante la Belle Époque. Ahora es un hotel caracterizado por el misterio, la ostentación y la elegancia. Sólo 20 habitaciones, el diseño del francés Jacques García y servicios de lujo componen lo fundamental de la propuesta.

Puntuación: 5 sobre 5.

Precio medio anual: 9400 pesos por noche.

2. Nayara Springs, La Fortuna de San Carlos (Costa Rica)

Está en pleno Parque Nacional Volcán Arenal, uno de los lugares con la mayor concentración de plantas tropicales y vida salvaje del mundo. Es un resort boutique que ofrece al viajero “alojamiento en plena selva rodeado del lujo más íntimo y exclusivo”, según explican desde TripAdvisor.

Puntuación: 5 sobre 5

Precio medio anual: 15000 pesos por noche.

3. Lani’s Suites de Luxe, Puerto del Carmen, Lanzarote (España)

En primera línea de playa en la mágica isla de Lanzarote, el establecimiento se compone de 24 suites “diseñadas cuidadosamente”, según la descripción de TripAdvisor, y promete “confort y armonía, posibilidades de ocio y buena comida”. Todo ello, aderezado con el mayor lujo.

Puntuación: 5 sobre 5

Precio medio anual: 9300 por noche.

4. Anastasis Apartments, Imerovigli (Grecia)

Sobre los acantilados de La Caldera, a las afueras de Imerovigli, el hotel aúna ingredientes como la paz, la privacidad y la belleza natural, como los atardeceres sobre el mar Egeo. Son diez apartamentos y suites además de una villa exclusiva.

Puntuación: 5 sobre 5

Precio medio anual: 9400 pesos por noche.

5. Tavistock House Hotel, Tavistock (Reino Unido)

Es un edificio construido en 1820 por el duque de Bedford que ha sido restaurado para convertirse en un hotel estilo boutique que ofrece habitaciones equipadas con la última tecnología.

Puntuación: 5 sobre 5.

Precio medio anual: 2900 pesos por noche.

TOP TEN

El listado de TripAdvisor se complementa con los siguientes hoteles.

6. Belamere Suites, Ohio (EEUU).

7. Coco Plum Island Resort, Coco Plum Cay (Belice).

8. Riad Kheirredine, Marrakech (Marruecos).

9. The Old Rectory Hotel, Martinhoe (Reino Unido).

10. The Falls Montville, Queensland (Australia).