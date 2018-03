Desde Educación ratificaron que se refaccionará el edificio de la Escuela Vías Navegables

Desde el Ministerio de Educación ratificaron ayer la garantía de que se iniciarán las obras de refacción previstas para la Escuela Técnica Construcciones Portuarias y Vías Navegables. Por su parte, los estudiantes, tutores y docentes autoconvocados confirmaron que harán una nueva marcha este jueves, para pedir respuestas al Gobierno.

El director de Educación Técnico-Profesional, Ramón Sampayo, aseguró ayer que se realizará la refacción del edificio de la Escuela Vías Navegables, y descartó la posibilidad de que la institución cambié de ubicación o se fusione con otro establecimiento. “El edificio nuevo de la escuela se va a construir, estamos esperando decisiones para el comienzo de las obras, y no se va a unificar con ningún colegio ni se va a colocar su edificio nuevo en el lugar de otra institución”, expresó el funcionario, en diálogo con Radio Sudamericana.

En ese sentido, Sampayo aclaró que el proyecto entre Nación y Provincia para la creación de un “Puerto Madero Correntino” es algo “muy bueno para la ciudad”, y por ello “pretendemos que la escuela permanezca en el mismo lugar”. “Todavía no está definido el inicio de las obras, y no depende de nosotros”, añadió.

Por otro lado, los tutores, estudiantes y docentes autoconvocados por la causa, definieron ayer que este jueves realizarán la segunda marcha para pedir respuestas al Estado. La movilización será similar a la anterior que se hizo hacia la Municipalidad: saldrá a las 12 del Colegio N° 808 (donde actualmente se dictan las clases teóricas), y se dirigirá a la Casa de Gobierno para entregar un petitorio.

“Las declaraciones del director de Educación Técnico-Profesional nos dieron un poquito más de esperanza, porque creemos en las instituciones. De igual forma, a la escuela todavía no llegó ninguna respuesta formal, todo es mediático”, señalaron a este medio desde la comunidad educativa del establecimiento costero.