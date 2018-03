Directivos del Colegio Mitre aseguraron que “no se van a quedar sin netbooks”

El rector del Colegio Secundario para Adolescentes y Adultos “General Bartolomé Mitre” confirmó que se está haciendo una “redistribución” de las netbooks del programa Conectar Igualdad en el establecimiento, aunque pidió “tranquilidad” a la comunidad educativa porque “la escuela no se va a quedar sin máquinas”.

La semana pasada se generó un ambiente de preocupación entre la comunidad educativa del Colegio Mitre, debido a que desde el Ministerio de Educación había llegado la orden de que debían devolver las netbooks recibidas hace 8 años en el marco del programa Conectar Igualdad.

El pedido estaba dirigido a unas 150 máquinas que estaban sin usar en el establecimiento, porque nunca se les asignaron usuarios, y a las de los docentes. Quedarían en la escuela unas 41 computadoras que integran un aula virtual.

Desde la Dirección de Sistemas de Información del Ministerio de Educación habían explicado a este medio que la medida correspondía a un “trabajo de reorganización” de estas netbooks en la provincia, las cuales están disponibles sólo para escuelas secundarias, y que se buscaría reemplazar esta quita con otras herramientas tecnológicas.

En esa línea, el rector del colegio, Néstor Gómez, confirmó ayer a El Litoral que existe una orden de Educación para pedir la devolución de las computadoras en cuestión, pero que esto responde a un proceso de “reasignación” de las mismas. “Las netbooks no se pueden retirar, lo que se está haciendo es una reasignación. El colegio va a seguir teniendo sus computadoras, pero la idea no es que quede sin ellas, sino que se impulsen proyectos relacionados a las TIC (tecnologías de la información y la comunicación)”, expresó el directivo.

“Hay profesores que están muy preocupados, pero queremos transmitir la tranquilidad del caso”, añadió. De igual manera, un grupo de docentes del establecimiento tomó cartas en el asunto, y envió notas tanto al propio rector como a la nueva directora de Nivel Secundario, Práxedes López, para solicitar su intervención ante lo que consideran una “injusta situación”.

De hecho, los profesores y profesoras que están en el tema aclararon que el Colegio Mitre, si bien dicta clases en horario nocturno, es una institución de nivel secundario, y por tanto no debería quedar excluida del beneficio del programa Conectar Igualdad.