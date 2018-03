El PJ local se reacomoda tras realineamiento nacional

El fin de semana, el PJ nacional definió mantener la unidad convocando a sectores de la centroizquierda para avanzar con un nuevo frente que incluirá a dirigentes del espacio renovador. En Corrientes, esperan replicar un modelo similar, según indicaron a El Litoral y no se descarta convocar al Consejo Provincial para ir reacomodando las piezas, de cara a 2019.

La provincia de San Luis ofició de anfitriona del Encuentro Nacional del Movimiento Justicialista que busca integrar a varios sectores. Esto incluye el peronismo federal, el espacio renovador, incluso sectores del kirchnerismo participan de la conformación de un “Frente Patriótico” que buscará ser opositor a Cambiemos para las elecciones presidenciales 2019.

“Buscamos unificar al peronismo en todas sus vertientes para tener una fuerza que permita competir en 2019 seriamente contra el oficialismo. Como dice el lema ‘Hay 2019’”, expresó a El Litoral el vicepresidente del PJ correntino y diputado nacional, Jorge Romero. “En esta oposición tienen que confluir las fuerzas opositoras como el justicialismo y de centroizquierda”, indicó el dirigente.

La intención es lograr alcanzar al 65 por ciento del electorado “que hoy está en desacuerdo con las políticas de ajuste de Mauricio Macri”, manifestó el legislador nacional. En este sentido, se realizará un nuevo encuentro nacional el próximo mes en Escobar y no se descarta la presencia de dirigentes del espacio renovador como Sergio Massa, que conjugará con el PJ orgánico. No obstante, el representante correntino aclaró que en San Luis fue el puntapié inicial, ya que aún resta “convocar a sectores importantes”.

Romero, además, explicó que “la idea es empezar a nivel provincial a reorganizar, con una convocatoria, más adelante, de todos los sectores”. De esta manera, se intentará replicar el lineamiento nacional. En términos orgánicos, primero se va a convocar al Consejo Provincial, según anticipó Romero, y luego al Congreso del PJ. “El partido está en un proceso de reorganización donde después de la derrota del año pasado, hemos quedado golpeados, pero de a poco estamos charlando con todos los sectores para que el año que viene sea un factor importante la mayor fuerza para reconquistar el Gobierno nacional”, sostuvo.

En cuanto a la disputa de espacios de conducción partidaria, Romero indicó que “no se debería hablar”, ya que aún hay tiempo. Las elecciones de autoridades se realizarán en marzo de 2019 y estas entrarán en funciones en agosto de ese año.

Por otra parte, el diputado nacional José “Pitin” Ruiz Aragon había informado a El Litoral en que avanzan en la conformación de un nuevo espacio de conducción, junto al concejal Justo Estoup y la senadora nacional Ana Almirón, quienes promueven una nueva generación, la sub- 45 y un límite ideológico con el macrismo. Aunque esta sería una consigna también a nivel nacional.