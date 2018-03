En la sesión del Concejo podrían plantear la suba a funcionarios

En la jornada de ayer, cuando se discutía en la Mesa Paritaria Municipal el aumento para los trabajadores, los concejales de la oposición se hicieron eco de la resolución N°146, emanada del Departamento Ejecutivo municipal, a través de la cual se dispuso un incremento para los funcionarios del gabinete y que el mismo sea retroactivo al 10 de diciembre del año pasado.

“Cayó mal, inclusive me vinieron a ver personas que no se sienten representadas por la negociación que llevan adelante los interventores de la Aoem, y que ven con preocupación que el gremio no se haya expresado sobre esta decisión”, reflejó el concejal José Salinas (PJ).

Señaló que hoy mismo se estará reuniendo con sus pares del bloque Juntos Podemos Más para analizar en detalle el alcance de la resolución, fechada el 25 de enero, y posiblemente impulsar un proyecto de resolución, mediante el cual pidan informe al Departamento Ejecutivo comunal sobre esta medida.

Otro de los ediles que se refirió sobre esta polémica resolución fue Justo Estoup (PJ): “No es el momento para este tipo de aumentos”, expresó en declaraciones a Radio Sudamericana.

El ex intendente capitalino Fabián Ríos (PJ) no se quedó afuera del tema y utilizó su cuenta oficial de Twitter (como lo viene haciendo con frecuencia desde que dejó el poder comunal) para criticar el incremento dispuesto para los funcionarios de la actual gestión.