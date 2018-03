Festejo patronal en Saladas y Libres

Al cierre de esta edición, en Saladas y Paso de los Libres se desarrollaban las actividades centrales en honor a su Patrono “San José”.

No obstante, el domingo ya se realizaron ceremonias y festivales. En el caso de la comuna saladeña, el arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik ofició la misa central. Durante su homilía se refirió, según lo indicado por Mi Saladas, a la polémica nacional sobre los recursos que el Estado brinda a la Iglesia. “Es verdad que hace un aporte pero es menos del 10%”, expresó y subrayó que el Estado no sostiene el culto católico en Argentina. “Si se deja de aportar esos $134 millones no pasa nada, sólo perdemos la limosna que nos aporta el Estado”.

Mientras que también en la noche del domingo, el intendente de Libres, Martín Ascúa, actuó en la serenata en honor a San José.