"Van a haber miles de Aracelis si van a reaccionar así en cada exposición"

En conversación con Radio Dos, Carolina sostuvo que, aunque "no era el final" que querían, lo que más deseaban era que ella pudiera descansar en paz y por fin lo va a poder hacer. Contó que fue ella quien reconoció el cuerpo de su hermana en la morgue y que estaba "irreconocible" pero supo que se trataba de Carolina "por algunas pulseritas y su ropa".

En tanto apuntó contra la actuación policial y remarcó que, si hubieran reaccionado ante la exposición que realizó Carolina diez días antes de su desaparición, la tragedia se podría haber evitado. Aclaró que su hermana ya había denunciado a su pareja en otras ocasiones y no se tomaron las medidas necesarias para resguardarla. "Ojalá que con esto Dios quiera se tomen medidas y se manejen de otra manera", señaló.

En la exposición realizada días antes de su desaparición, Carolina dejó constancia de que iba a irse de la casa que compartía con el femicida dejando en claro que "la relación ya no daba para más y que peleaban mucho" y que no se trataba de un caso de abandono de hogar, pero su situación económica le impidió poder cumplir con este deseo, con el agregado de que Eduardo Alfredo Portillo su expareja dijo que "la iba a dejar ir pero que a los chicos no se los iba a llevar", según contó Carolina.

Ahora esperan los resultados de la autopsia para conocer "cómo se ensañó con ella": "fue un mounstruo", cerró.

Vía Radio Dos