“Nos quedan todavía cinco finales”

Carlos Mayor sabe que Boca Unidos frente a All Boys ganó una gran batalla, pero tiene los pies sobre la tierra que todavía tiene “cinco finales” por delante para buscar salvar la categoría del equipo correntino en la Primera B Nacional.

“Seguimos en carrera, estamos bien, están bien los jugadores que realizaron un gran esfuerzo. Estamos en la pelea, comprometidos. Sabemos que nos faltan todavía cinco finales, así que vamos a trabajar en la semana fuerte para llegar de la mejor manera al partido ante Mitre”, dijo el DT tras la victoria ante el Albo a radio La Red Corrientes (107.1 Mhz).

Consultado por el compromiso del próximo domingo frente al equipo santiagueño, el técnico señaló: “No nos podemos relajar, vamos a tener un partido difícil y vamos a necesitar los tres puntos”.

Si bien actualmente Mitre se encuentra afuera de la zona del descenso, gracias al triunfo que logró el pasado fin de semana frente a uno de los punteros, Atlético Rafaela, una derrota con Boca Unidos puede hacerlo regresar a la zona más temida.

“Es un rival que cuando gana suma bastante, porque divide por un solo campeonato, pero cuando pierde también baja mucho”, consideró Mayor.

El técnico es consciente que no se puede especular con los resultados de los otros equipos comprometidos con el descenso. “Nosotros sabemos que tenemos que ganar para salir de esta zona por las nuestras. Jugando de la forma que lo hicimos ante All Boys, concentrados, haciendo goles en los primeros detalles, defendiendo bien, que también es un argumento válido porque en el último partido no nos hicieron goles por ejemplo, por lo que debemos seguir así”.

Por último, y con respecto al ingreso de Pérez por Bolatti ante All Boys, expresó: Alan es un jugador que por sus condiciones físicas puede rendir en varios puestos. Para nosotros es importante, lo hablamos en el entretiempo que si Mario seguía con el dolor iba a ingresar. Lo hizo bien y no tuvimos problemas”.