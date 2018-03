DESDE EL TOUCH

Roberto Capará

Esperanza local. Taragüy sufrió dos resultados adversos en los otros tantos cotejos que jugó por el Torneo Interior Argentino “A”. Algo similar al año anterior a la hora de ser visitante.

Esta vez lo hizo en forma consecutiva en dos centros donde el rugby ocupa un lugar de privilegio a nivel nacional, ubicándose un escalón por sobre el de nuestra región. Primero cayó ante Jockey Club de Córdoba, 41-15 y luego tropezó frente a Peumayén de Mendoza 46-13.

Ante un viejo conocido. Luego de chocar ante equipos de uniones con logros nacionales y jugadores actuando en Los Pumas y Jaguares entre otros elencos blanquicelestes, el domingo recibirá a un viejo conocido, Santa Fe R. C., equipo al que hace dieciséis años derrotó para ganar la ronda Ascenso del Torneo de Clubes del Interior, símil al actual con distinto nombre, en la vecina provincia y, el año pasado se repartieron triunfos, cada uno en su casa.

Ambos vienen de perder, incluso los santafesinos cayeron en su cancha y luego en Córdoba, candidato a quedarse con la zona “B", luego de las dos victorias.

Se ríe de las distancias. Este certamen que organiza la Unión Argentina (UAR) hace desplazar miles de kilómetros a los equipos que lo hacen por vía terrestre, salvo alguna excepción. Un tema que complica y generalmente incide en el rendimiento de quienes deben viajar.

Sin embargo, no fue obstáculo para San Patricio, que viajó a Comodoro Rivadavia para enfrentar el equipo homónimo. Fue, y selló un 31 a 27 que le permitió liderar la zona 3 del Torneo del Interior “C”.

Una satisfacción para los “irlandeses”, que ahora recibirán a El Nacional de Bahía Blanca para definir el primer lugar del grupo.

Otro viajero feliz. Curne se presentó en la capital uruguaya para medirse con Montevideo Criquet Club. Fue y ganó 48-12 para continuar firme al tope de la zona 1 del torneo del Interior A, tras vencer los dos cotejos en condición de visitante.

Ahora tendrá en su casa un rival más difícil. Deberá cotejar con Lince de Tucumán, tierra de un rugby con un nivel superior, también con lauros nacionales.

No pudo. El que no logró imponer su condición de dueño de casa fue Aranduroga, cuando enfrentó a Santiago Lawn Tenis, de Santiago del Estero, con el que cayó 22-30. El “Cebra” no pudo salir de perdedor dado que, en el debut en la categoría “B” perdió en Villa María, Córdoba, frente a Jockey Club.

Calor en la ciudad. El sábado fue un día insoportable. Mucho calor, humedad y baja presión, a pleno sol. No obstante, se jugaron desde las 13 cotejos por los torneos Apertura para menores. También la selección M-17 de la Urne ante Austral (Comodoro Rivadavia).

“Vinimos con 15 grados y nos encontramos con este infierno”, dijo el preparador físico de los chicos sureños. “Tuvimos que hacer una dieta para evitar la deshidratación, pero algunos chicos lo están sintiendo”, acotó.

El resultado fue un reflejo. Comenzaron con un 5-0 a favor pero al final, sucumbieron 5-50. Un tema para contemplar para la dirigencia nacional, no sólo por las altas temperaturas sino el tema distancias.