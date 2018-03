Latashen y Rodríguez ganadores de las semifinales

Con marcado éxito se llevó a cabo el pasado fin de semana en el Club de Regatas Corrientes la Semifinal del Campeonato Argentino de Ajedrez, Sub 1700, 2000 y 2300, ganada por Máximo Latashen de Corrientes y Luis Rodríguez, de Tucumán, respectivamente.

La competencia, que se llevó a cabo en el Salón de Fiestas regatense, fue organizada por la Escuela de Ajedrez de la institución, y tuvo como Director del Torneo al Maestro Internacional Jorge Gómez Baillo, y como Árbitro principal a Ernesto Reinoso.

En la categoría Sub 2000 - 2300 triunfó el tucumano Luis Rodríguez con 6 puntos. En tanto completaron el podio el chaqueño Nahuel Cabrera Skrepeg (Charata) 5.5 y el correntino Daniel Duprat (Bella Vista) 5.

En tanto el mejor Sub 2000 resultó Arnaldo Sosa (Resistencia) con 5 unidades, el mejor no rankeado fue Néstor Palacio (Bella Vista) con 4 puntos, y el mejor Sub 18 el noruego Alf Kjaras (Tonsberg) con 4.5 unidades.

En la categoría Sub 1700, el ganador fue el correntino Máximo Latashen con 6,5 puntos; mientras que completaron el podio Rubén Kriskovich (Corrientes) con 5,5 unidades, y el santafesino Noel Gómez Vázquez (Villa Ocampo) con 5,0 puntos. La mejor no rankeada fue la correntina Milagros López (Bella Vista) con 4,5 puntos; el mejor Sub 18 fue el chaqueño Federico Medina (Chaco) con 4,0 unidades; y el mejor Sub 12 Renzo Cuneo (Bella Vista) con 2.5 puntos.