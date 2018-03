Síndrome de Down: destacan avances en la inclusión educativa y van por la laboral

Desde la Asociación Chupetes y Delantales, Sueños del Corazón, destacaron avances en la inclusión de las personas con síndrome de Down en Corrientes, sobre todo en materia educativa, aunque falta mejorar en el aspecto laboral. Hoy harán una misa por el día mundial de los individuos con esta condición, y proyectan otras actividades para las siguientes semanas.

Hoy se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012. En este marco, El Litoral dialogó con Silvia González, presidenta de Chupetes y Delantales, la ONG que trabaja con niños que nacen con este trastorno genético. Según su experiencia, en Corrientes hubo avances en lo que respecta a inclusión de niñas y niños, sobre todo en materia educativa.

“Es la primera vez que pasa en nuestra asociación que comenzamos las clases y ningún chico o chica tuvo problemas para inscribirse en una escuela común”, aseguró González, y remarcó que esta situación se debe a “una lucha que lleva años y que se fortaleció gracias a la resolución Nº 311 del Ministerio de Educación de la Nación, la cual resalta la obligatoriedad de que los niños con discapacidad puedan acceder a la educación común”.

Otro de los temas que destacó la presidenta de la entidad es el de las obras sociales. El año pasado fueron varias las familias que se vieron perjudicadas por un atraso en los pagos de estos organismos, lo cual derivaba en dificultades para cubrir los costos de varios tratamientos.

“La falta de pago de las obras sociales fue regularizándose en los últimos meses, por ahí surgen problemas puntuales, pero los vamos tratando de solucionar con el apoyo de la abogada de nuestra asociación”, comentó González.

Búsqueda laboral

Más allá de los avances, todavía hay varios problemas que obstaculizan el pleno goce de los derechos de las personas con síndrome de Down. Uno de los tópicos más afectados es lo que respecta al ámbito laboral, ya que según informó ayer la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra), el 70% de las personas con esta condición, que están en edad de trabajar, no tienen empleo.

Al respecto, la presidenta de Chupetes y Delantales subrayó que en Corrientes “no hay muchas personas con síndrome de Down trabajando, sobre todo si nos comparamos con Resistencia”. “Lo que sí hay mucho acá son talleres dentro de los institutos especiales, pero son pocas las personas que consiguen un empleo público o privado”, añadió.