Un tercer femicidio en 2018 advierte sobre la falta de aplicación del protocolo policial

En lo que va del año, encontraron cuatro mujeres asesinadas en Corrientes por sus parejas, ex parejas o por quien tendrían un vínculo. En la noche del lunes confirmaron que el cuerpo que hallaron en Bella Vista era de Araceli Noemí Navarro. La hermana de la víctima, insistió ayer que no tomaron las medidas correspondientes ante la exposición policial mientras que el jefe de la Policía explicó ayer a El Litoral cuándo se debe tomar una denuncia y que “agentes comenzaron las capacitaciones sobre cómo actuar ante violenica de género”.

“Ella pidió ayuda y no la tuvo. Luego de hacer la exposición por violencia de género se fue al domicilio donde vivían juntos y en el momento de su desaparición ella estaba buscando una vivienda para alquilar. Nos contaba que tenía miedo por las actitudes que él tenía, decía que era manipulador. Araceli fue a dormir a la habitación de sus hijas, él dormía solo después de la exposición. Le quitó la llave de su dormitorio así ella se sentía más desprotegida”, dijo Carolina Navarro en una entrevista con El Litoral mientras realizaban la búsqueda de su hermana.

Luego de confirmar que el cuerpo hallado en un camino a 6 kilómetros de la ruta 27, al sur de Bella Vista, era de la madre de cuatro niños, su hermana insistió que desde la Policía no se tomaron las medidas de protección cuando la víctima acudió a ellos y que la Justicia no acompañó a la familia como debería hacer.

Respecto a la exposición policial que realizó la mujer el 21 de febrero pasado, el Jefe de la Policía de la Provincia, Félix Barboza, explicó: “Tenemos un protocolo que aplicamos en estos casos. La denuncia se toma cuando encuadra en una figura delictiva, en casos de violencia de género, cuando hay amenazas o violencia física. No se toma denuncia y se hace exposición, cuando hay un problema de convivencia u otro hecho que no hace pasible que se haga la denuncia”.

“El día lunes por la mañana comenzaron las capacitaciones al personal para que sepa cómo actuar ante casos de violencia de género. Estamos capacitando al personal y asignando nuevos”, aseguró Barboza en relación al protocolo de actuación policial.

Casos

Las cuatro mujeres encontradas muertas este año tenían un vínculo con su pareja. La primera víctima de femicidio del país, Irina de 15 años, fue encontrada muerta en un inquilinato del barrio San Marcos el 2 de enero. Marcia Macedo, Laura Gisel Lagraña y Araceli Navarro, habrían sido asesinadas por sus ex parejas, en los últimos dos casos los supuestos victimarios se suicidaron.

En el caso de Macedo, la principal hipótesis es que el crimen ocurrió en la madrugada del lunes 25 de diciembre pasado, por ello se cuenta como un femicidio del año 2017, es decir, que hasta el momento hubo tres asesinatos machistas en la provincia en el 2018.

Irina tenía un hijo, Laura tres niños, y Araceli cuatro, todos menores de 17 años. Cabe recordar que según el Observatorio de Conflictos Sociales de la Unne el 70% de las mujeres asesinadas desde el 2013 hasta el 2018, tenían hijos.

Todas las víctimas de este año eran menores de 50 siendo Irina la más joven con solo 15 años. Las demás tenían entre 25 y 50 años.

Referentes de género, comentaron ayer a este medio que viajarían a Bella Vista para acompañar a la familia de Araceli. Estaban organizando una movilización para mañana con el objetivo de pedir que encuentren a la mujer, la misma fue suspendida.