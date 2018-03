Maradona: "Messi no tiene que demostrar nada, se tiene que divertir adentro de la cancha"

Mientras la selección argentina se prepara en Manchester para el amistoso de mañana ante Italia, Diego Maradona estuvo en Suiza, donde participó de un evento de una marca de relojes. Allí, con varias figuras del fútbol mundial, habló de la selección y de Lionel Messi, a quien dirigió en aquella Copa del Mundo en Sudáfrica 2010.

"Le aconsejaría a Messi que disfrute el juego. Tiene que olvidarse de las críticas, de si gana o no el Mundial, una Champions o una Copa del Rey. No está para demostrar nada, él se tiene que divertir adentro de la cancha", sostuvo el ex entrenador de la Argentina.

"Messi tiene que decir y hacer lo que quiera. Ganar el Mundial no cambia lo que es", concluyó Diego sobre la Pulga. Además, cuando le preguntaron por las posibilidades que la selección puede tener en Rusia 2018, señaló: "No conozco a Sampaoli, no sé cómo juega. Pero conozco a muchos jugadores y sé que darán todo. Y creo que tienen una buena oportunidad de ganar".

Un evento con grandes figuras.Una de las marcas que apoya a la FIFA realizó en Suiza un evento con figuras del fútbol y de otros deportes. Además de Maradona participaron Gianni Infantino, presidente de FIFA. Y entre los jugadores se destacaron David Trezeguet, Hernán Crespo, José Mourinho, Patrick Kluivert. Inclusive participó Usain Bolt.

La Nación