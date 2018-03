En línea con Nación, Salud refuerza los trabajos sobre embarazo no intencional

En la provincia de La Rioja se realizó la reunión anual del Consejo Federal de Salud (Cofesa) en la cual participó el ministro de Salud Ricardo Cardozo. En este marco debatieron sobre la cobertura universal de la salud, atención primaria y embarazo no intencional.

“Participamos de la comisión de recursos humanos y de modelo de atención basado en atención primaria de la salud, que es una estrategia central para el abordaje y llegada a la comunidad. En este sentido, está el compromiso de las provincias para implementar esta estrategia y el apoyo de la Nación en cuanto a qué herramientas nos van a proveer para poder fortalecer el mismo, con el cual desde Corrientes coincidimos”, explicó Cardozo.

A la vez, comentó que sobre enfermedades crónicas no transmisibles se habló de la atención primaria basada en diferentes programas que comprenden estas patologías.

“Participamos de un desayuno de trabajo sobre embarazo no intencional en la adolescencia, en un programa muy ambicioso que lanza la Nación y al que la Provincia se adhiere. Es fundamentalmente un trabajo de prevención que reúne a los ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación, y bajo esta modalidad estamos avanzando en Corrientes”, expuso el ministro.