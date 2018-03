Planean restringir el ingreso de autos particulares al centro en horarios pico

Mientras la Comuna termina de definir un plan de restricción vehicular a implementar sólo en la zona céntrica, con horarios determinados y durante una época del año, en el Concejo Deliberante hoy se tratará un proyecto de ordenanza que pretende prohibir la circulación de autos particulares y motos en una zona más ampliada y que también implica el centro de la ciudad.

A fin de lograr el ordenamiento del tránsito en la zona céntrica, se encuentran finiquitando algunos detalles de un plan de restricción vehicular. El mismo será implementado de 7 a 13 y de 16 a 18 de lunes a viernes. El mismo contempla permisos especiales, por los cuales se deberá pagar un canon anual. Se permitirá la circulación libre de motocicletas.

En tanto, en el Concejo Deliberante hoy se tratará un proyecto de ordenanza que pretende ordenar el caos que se vive en el microcentro, pero esta iniciativa difiere en puntos importantes con el plan municipal, aunque no se descarta la posibilidad de unificar proyectos.

Ante las políticas que viene llevando a cabo la Comuna a fin de evitar el caos vehicular en diferentes sectores de la ciudad y en el casco céntrico, la subsecretaria de Tránsito Elizabeth Tumilasci, informó a El Litoral que “estamos ultimando los detalles de un plan de restricción vehicular en el casco céntrico a fin de evitar el caos vehicular que hoy se produce en toda esa zona”.

“Nosotros no pretendemos prohibir, sólo restringir la circulación de los autos particulares de 7 a 13 y de 16 a 18 de lunes a viernes. Esto no implica que no se permita que los conductores ingresen a la zona cuando cuenten con un estacionamiento privado o garaje. La intención es que tampoco se impida el desarrollo de las actividades comerciales”.

Y en este sentido, la funcionaria comunal detalló que para ser exceptuados de este esquema de restricción, deberán tramitar un permiso que se abonará anualmente.

“Nosotros pretendemos una ciudad amigable, porque la intención es descongestionar el tránsito no impedir la circularon y menos aún prohibirla”, aclaró.

Mientras que en referencia a una iniciativa similar que será tratada en el Concejo Deliberante y que pertenece al concejal Esteban “Toto” Ibáñez (Panu) dijo que “nos hemos reunido con él y conversamos sobre el tema, se podría decir que él se nos adelanto, y si bien no coincidimos en algunos puntos, no descartamos que se puedan unir ambos proyectos, pero con modificaciones, claramente”, sentenció.

Proyecto

En este contexto, en el recinto del Concejo Deliberante, hoy será tratado un proyecto del concejal Ibañez que tiene por finalidad el ordenamiento del caos que se produce. El legislador comunal argumenta en declaraciones a la prensa que “es absolutamente imposible circular, no se puede estacionar la gente para en doble fila”.

En tanto en el cuerpo del proyecto se establece la restricción de autos particulares y motocicletas

“La restricción se podría implementar desde la calle Jujuy hasta Buenos Aires y desde Belgrano hasta Costanera, pero eso está a discusión. El periodo en el que se tiene que aplicar sería del 1 de marzo al 31 de diciembre, en verano no, porque las actividades decaen”, indicó.

En cuanto a los vehículos que no podrán ingresar a la zona céntrica, dijo que “serán autos y motos particulares, solamente ingresarán los colectivos, las ambulancias y las personas en urgencia no tendrán inconvenientes. Los padres que lleven a sus hijos a las escuelas deberán ir caminando desde donde puedan circular hasta el establecimiento”, y agregó que “la gente que no pueda movilizarse tendrá un permiso especial”.

Concejales

En este marco de avance en materia de regulación del tránsito en el centro, el concejal Fabián Nieves (ARI) en relación a la iniciativa de su par, dijo que “celebro la instalación del debate en el recinto, porque es un problema que debemos resolver, pero está planteado como un proyecto faraónico, dado que en el mismo no se encuentran plasmados algunas excepciones que deben considerarse, por ejemplo el caso de cómo se implementará la metodología los días de lluvia, o cuando colapsen las avenidas paralelas, dado que los padres buscarán estacionamiento para poder llevar a sus hijos al colegio; vamos a sacar el caos de un lado y lo instalaremos en otro”.

Y prosiguió diciendo que “esta problemática se logra con la descentralización, y en ese camino estamos, con la tramitación y habilitación del boleto gratuito estudiantil en las delegaciones, los proyectos de una ciudad judicial en Santa Catalina y así otros tantos proyectos”, aseguró Nieves.

En tanto Omar Molina (PJ) en referencia al proyecto legislativo, sostuvo que “conocemos el tenor del documento, porque nos hemos reunido con él, dado que compartió su preocupación por el tema. Pero es una problemática que debe ser analizada en profundidad y merece un estudio muy a fondo, ya que tiene muchas aristas”.

“Debemos analizar, estudiar y debatir porque son medidas que afectan a muchos sectores y a mucha gente”, aseveró.

“En este sentido los vecinos deben acordarse, que nosotros nos propusimos descongestionar el caos vehicular en el centro mediante los corredores viales, medida que ha funcionado muy bien”, concluyó.