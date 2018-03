Nora Cortiñas: "Los vecinos no quieren vivir con genocidas en sus barrios"

La referente de la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, criticó la posibilidad de que represores como Alfredo Astiz puedan acceder al beneficio de la prisión domiciliaria al señalar que "los vecinos no quieren vivir con genocidas en sus barrios".



Cortiñas destacó, en diálogo con radio Continental, "la lucha de los vecinos mismos, que no quieren vivir con genocidas en sus barrios, con genocidas libres", como fue el caso de Miguel Etchecolatz, cuya presencia en Mar del Plata fue enérgicamente repudiada por los vecinos, que, a su vez, celebraron su regreso a la cárcel la semana pasada.



"Compartimos todos ese ideario de un país sin impunidad", señaló Cortiñas, quien consideró que existen "atrasos" en materia de derechos humanos por parte del Gobierno.



"Nos vamos enterando de que va a haber libertades a genocidas, olvidando que en este país vivimos el peor terrorismo de Estado, con desapariciones, torturas, robo de bebés, vuelos de la muerte, secuestros y desaparición de madres que buscaban a sus hijos", reprochó.



Por otro lado, afirmó que, con la Secretaría de Derechos Humanos, que conduce Claudio Avruj, el diálogo "no es más que lo estricto", porque -agregó- "no dan la posibilidad de un diálogo sensato".