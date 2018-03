Martín Vizcarra juró como presidente de Perú

Antes, el Congreso había aprobado la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski por 105 votos contra dos por la negativa y cuatro abstenciones.

Más temprano, el Congreso aprobó un documento en el que acepta la dimisión, pero con la aclaración de que "deplora y rechaza" los términos de la carta de renuncia, pues centra las culpas en el Legislativo. El texto señala que Kuczynski incurrió en hechos por los que cayó en "incapacidad moral".

Sin embargo, la declaración no contiene términos como "traición a la patria" ni otros que habían llevado al ahora ex mandatario a amenazar con retirar su carta de dimisión, algo que de todas maneras no habría prosperado porque era irreversible, reseñó la agencia DPA.

Ahora, tras un breve receso, el Congreso llamará al hasta ahora primer vicepresidente, Martín Vizcarra, para que asuma la jefatura de Estado hasta 2021, tal como contempla la Constitución.

Kuczynski, de 79 años, renunció el miércoles, cuando era irreversible que el Congreso lo destituiría por ocultar sus nexos con la cuestionada constructora brasileña Odebrecht. En un mensaje televisado con el que anunció su renuncia, Kuczysnki fundó su decisión en el “clima de ingobernabilidad”, que “no permite avanzar” al país, subrayó que “esta crisis ha sido generada por actos políticos subjetivos” y aseguró que “habrá una transición constitucionalmente ordenada”.