“Solamente pensamos en ganarle a Mogi”, sentenció Santiago Vidal

El plantel de Regatas Corrientes se instaló ayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para cerrar su preparación de cara al Final 4 de la Liga de las Américas, que comenzará mañana en el Polideportivo Pando que pertenece a San Lorenzo.

“Están los cuatro mejores equipos del torneo, esa es una realidad. Tenemos mucho respeto por los equipos brasileños. Mogi le hizo partido dos veces a San Lorenzo, y la última en la casa de San Lorenzo, y eso significa que es un equipo que está muy bien”, comentó Santiago Vidal respecto al rival que tendrá el Fantasma en la semifinal programada para mañana.

“Tiene jugadores de experiencia como Larry Taylor y Shamell (Stallworth). La verdad es que ellos están bien, pero nosotros nos tenemos que enfocar en Regatas, y jugar como lo venimos haciendo”, remarcó.

Respecto al equipo correntino, el base sostuvo: “creo que adelante estamos bien, y atrás mejoramos la parte defensiva, donde a veces tenemos altibajos. Así que estamos bien para encarar lo que se viene”.

Para muchos, San Lorenzo, quien en la semifinal se medirá con Estudiantes de Concordia, es el gran candidato al título y los aficionados correntinos esperan tener revancha de lo que fue la Liga Nacional de la pasada temporada. Sin embargo, Vidal dejó en claro que no piensan todavía en la jornada del domingo.

“Para nosotros es una gran oportunidad, y si nosotros vamos a disfrutar del torneo, tenemos chances de ganarle a Mogi, que es el objetivo principal hoy. Solamente pensamos en ese juego, después se verá dónde nos ubica la competencia”.

Al igual que Regatas a lo largo de la temporada, Vidal fue de menor a mayor. Un inicio de pretemporada tardío, lesiones y el retoque del plantel fueron, sin duda, factores que perjudicaron la construcción, aunque hoy se llega al Final 4 en el mejor momento.

“Realmente creo que estoy muy bien. El equipo me está ayudando un montón. Me pasaba antes que no terminaba de ser yo mismo adentro de la cancha, y este año estoy jugando con naturalidad, como lo hice siempre en mi país”.

Desde la baja por lesión de Leemire Goldwire (¿volverá para jugar la Liga Nacional?), Vidal ganó en protagonismo y se hizo dueño de la base Fantasma.

“Cuando das un salto a una Liga más importante, tenés que adaptarte, conocer, que te conozcan, y eso me llevó un año. Ahora estoy insertado acá, ya estoy establecido”, reconoció Vidal.

“Conocer lo que es Regatas, cómo juega, el Club, la dirigencia, la gente, el cuarto técnico, que se mantuvo del año pasado, me permitió tener un poco más de rienda suelta, y eso me ha hecho muy bien”.

Por último, señaló que “estoy muy contento porque el equipo está ganando, juega bien, obviamente que me siento protagonista, más que el año pasado, y ojalá que Regatas pueda seguir rodando y lograr nuestro próximo objetivo que es ganarle a Mogi en Boedo”.

Por su parte, Mogi llegó ayer por la mañana a la Ciudad de Buenos Aires con su plantel completo que observó a través de la página de la Liga Nacional el encuentro entre Regatas y Atenas para “conocer más a un rival que todavía no enfrentamos”, sostuvo el entrenador Guerrinha.

Venta de entradas

El Polideportivo Pando mostrará un gran marco de público durante las dos jornadas dado que ayer se agotaron las plateas preferenciales y se vendieron a gran ritmo las generales. El público visitante recién podrá adquirir sus boletos al sector popular los días de los juegos, a 300 pesos, en las propias boleterías del estadio ubicado en el barrio porteño de Boedo.

Horarios confirmados

La semifinal entre Regatas y Mogi en el marco del Final 4 de la Liga de las Américas se disputará mañana desde las 19. En tanto que el segundo cruce buscando la final, que lo protagonizarán San Lorenzo y Estudiantes de Concordia, dará inicio a las 21. Para el domingo 25 se repetirán los horarios: 19.00 se jugará por el tercer puesto y a las 21.00 será la final.