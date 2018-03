Alvarez: “El Tekové es un programa único en el país y aún no llegó a su techo”

El Tekoverano llega a su fin, pero paradójicamente es un momento de renacimiento, casi primaveral si se quiere, por el amplio desarrollo alcanzado en esta edición y por los desafíos que ya se trazan para seguir en constante crecimiento.“El Tekové es un programa único en el país y aún no llegó a su techo”, fue la síntesis puntual que sobre el programa expuso ayer el ministro secretario General de la Gobernación, Juan Carlos Alvarez, en una entrevista con El Litoral. El funcionario vio nacer el evento y también siguió e ideó su desarrollo vertiginoso congregando a las familias capitalinas y del interior provincial en un número que sorprendió a ellos mismos.

Alvarez fue hasta hace poco el coordinador del programa y luego fue nombrado como ministro; sin embargo, nunca dejó de atenderlo, ya que está bajo su órbita ministerial. “Me siento como padre de la criatura”, indicó.

En este sentido explicó que “actualmente mi rol es de mayor responsabilidad, pero no puedo estar ajeno a este programa al cual le di lo más valioso que yo considero tiene el ser humano, después de la familia, que es el tiempo. Y en mi caso le dediqué muchísimo tiempo al programa, horas de planificación, de trabajo, de miles y miles de kilómetros, de cientos de fines de semana de estar lejos de mi casa y de tantas horas en ruta”, manifestó Alvarez.

“Desde ese inicio, el programa creció en gran medida”, resaltó.



¿Era lo que proyectaban en esos comienzos?

“No, sinceramente. No, porque en un principio tenía unos lineamientos, pero no sabíamos bien hasta dónde íbamos a llegar. Inicialmente comenzamos muy tímidamente y se interpretaba que era un programa netamente ligado al deporte; que solamente se trataba de un torneo de fútbol de veteranos y no que era, como se convirtió luego, en un espacio, social, cultural y deportivo exclusivo para la familia, con actividades para todas las edades.

Eso fue el comienzo y también nos permitió que las familias nos entendieran y podamos, por así decirlo, entrar en todos los hogares. Porque no hubo barrios en los que el Tekové no tuviera presencia, pero sobre todo fue enorme la participación de las familias. Lo que para algunos es poco, para otros es mucho: así surge este programa”, sostuvo el funcionario provincial.

En este sentido, planteó lo que considera es una imagen simbólica que encierra todo el desarrollo alcanzado por el Tekové: “Un abuelo ingresando al predio tomado de la mano con su nieto o nieta; eso es realmente el símbolo del programa”, afirmó Alvarez.



¿También hay un simbolismo en la integración con el interior provincial, con visión federal?

“Sin dudas es así. Este programa tiene nacimiento en la gestión del ex gobernador Ricardo Colombi, y cuando vimos que empezaba a ser importante para la gente como un espacio de ocio, de diversión, recreación, salud, deporte y cultura, enseguida se toma la decisión de llevarlo al interior por una cuestión de igualdad de oportunidades.

Y así se convirtió en un programa atípico: no hay referencia de algo similar en todo el país. Y presenta entrada libre y gratuita, un kermés referido a los años 70, con sus juegos clásicos y característicos. Entonces, con un entretenimiento tan sencillo divertimos a toda la familia”, indicó el ministro.

Al respecto sostuvo que “este programa ya alcanzó más de 500 mil participantes, más de 15 mil deportistas y tenemos más de 50 mil kilómetros recorridos, que son números estadísticos que han fundamentado lo que expuso el actual gobernador Gustavo Valdés, en su discurso de la Asamblea Legislativa del 1 de marzo pasado, al destacar al Tekové Potí como una política de inclusión social. Hoy alcanza a 50 municipios y el personal que trabaja en el programa pertenece a todas las áreas del Gobierno que están involucrados directa o indirectamente”.



Verano del 2012

“Empezamos con el Tekoverano en 2012, llevando el Tekové que habíamos empezado a desarrollar en Capital al interior. Comenzamos a ir a las localidades con playas en río o lagunas. Recuperamos varios sitios como oferta en la temporada de verano y de esa manera también el programa Tekoverano se fue consolidando en sus características especiales: su integración social por excelencia, con actividades para todas las edades, ser netamente federal, porque no nos importa el color político del municipio al que vamos”, aseguró el ministro Alvarez.

“Estos son pequeños logros de cientos que hay, que lo fuimos haciendo de manera conjunta, sin planificar, sino creciendo en el andar”, afirmó.

En ese camino de consolidación, el funcionario consignó a El Litoral que “Actualmente, en este 2018 se han sumado dos municipios más; hemos tomado contacto con más de 40 localidades, y durante todo el año se desdobló el equipo para que cada domingo se desarrollen actividades en dos municipios de manera simultánea”.

“Se nota en estos cierres de verano lo grande que es el programa, cuando al ver desfilar a todas las delegaciones y a las candidatas. Son casi 600 jóvenes los que llegan a Capital, donde el programa se hace cargo de su estadía completa y son alojados en los mejores hoteles de la ciudad. También almorzamos y cenamos todos juntos de manera de abogar aún más a la integración. Asimismo, muchos tienen la posibilidad de conocer la Capital y otros de conocerla de manera distinta”, indicó.

Por otra parte, manifestó que “tenemos áreas sociales tan importantes como el Teko Abuelo, con cerca de 40 clubes de adultos mayores participando de las actividades a lo largo del año. Y también está el área de diversidad y género denominada “Somos Parte”, el cual debe ser una de las que más creció en los últimos años, sobre todo en los logros sociales y políticos que venimos construyendo juntos”, consideró Alvarez.



Kermés y bandas

El ministro consideró que “lo más innovador en el tekové es el kermés, lo más atractivo, a lo que se suman las actividades que tenemos para los chicos y para las madres.

Además, se observa que se va perdiendo cosas que en la infancia era lo más común, como el caso de los concursos de barriletes que ahora se recuperó con este programa”, recordó.

En esta línea, Alvarez destacó las noches de festivales con destacados artistas que hacen ya un clásico en los cierres del Tekoverano. “El viernes (por hoy) proponemos algo nuevo para el programa con la ‘Batalla de las bandas’, que consistente en cuatro contrapuntos, donde invitamos a músicos o grupos que están en el mismo género y tienen públicos similares, y hacemos el desafío con las dos bandas sobre el escenario, donde cada una toca de manera intercalada”, describió.

Asimismo, subrayó que el sábado cerrará “El Mago y La Nueva”, y en la jornada del domingo lo hará “Ráfaga”, que es “una cuenta pendiente del año pasado porque se había suspendido por temporal”, señaló para finalmente invitar a toda la comunidad a participar de estos tres días del encuentro que se llevarán a cabo en el predio Tekové Potí de la costanera Sur.