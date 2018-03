Comisiones sectoriales revisarán los pases a planta

n Los trabajadores municipales ya conocen los detalles del aumento salarial que recibirán este año, conforme al acuerdo firmado el pasado martes, y ahora resta el tratamiento de temas particulares en las comisiones sectoriales que comenzarán a funcionar en las próximas semanas.

Las dos medidas salariales principales tienen que ver con el incremento del mínimo, vital y móvil, que pasará de $10.243 a $12.243, y beneficiará a unos 3.600 agentes de un total de 6.500. Además, se concretará una recomposición de los sueldos básicos en tres tramos: marzo, julio y octubre.

También se resolvieron mejoras varias, como la bancarización de todo el personal en la primera mitad del año, entrega de equipamiento y pase a contrato y aumento para los Neike.

En el acuerdo rubricado días atrás se dejó expresado que se constituirá una comisión sectorial para analizar la situación área por área para, en ese marco, llevar adelante la revisión completa de los casos de pase a planta permanente concretados por la anterior gestión.

“El acuerdo no cubrió nuestras expectativas pero gracias a la cláusula de ajuste podemos volver a tratar un aumento en agosto”, resaltó Walter Gómez, dirigente sindical del Frente Gremial Municipal.

Lo que supone que la cuestión salarial ya no se volverá a tratar durante este primer semestre, aunque sí se discutirán otros temas laborales en las comisiones sectoriales.

Con ese propósito se conformará una comisión mixta que estará integrada por siete representantes de trabajadores y los respectivos representantes de la Comuna capitalina.

En este ámbito se revisarán los pases a contrato y a planta permanente. “Antes de fin de mes ya podría a comenzar a reunirse”, estimaron los dirigentes sindicales.

No obstante, la semana que viene será corta por Semana Santa y también por la asamblea convocada por los delegados normalizadores de la Aoem para el martes 27 de marzo.