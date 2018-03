n La declaración de Brenda Duarte fue contundente. Acusó a su padre Ramón Alberto Tami (45) de haberle rociado alcohol etílico y prender fuego a su pareja, Alejandra Noemí Duarte de 49 años, quien falleció una semana después en el Hospital Vidal de esta ciudad, en un hecho ocurrido en octubre de 2016.

Ayer se reanudó el juicio en el Tribunal Oral Penal Nº 2 y compareció una de las hijas de la víctima y el acusado.

Brenda contó que no estuvo en su casa en el momento que se produjo el fatal desenlace, pero llegó luego de que su hermano le avisara que Tami había prendido fuego a su madre.

“Cuando llegué, él no me dejó entrar al dormitorio donde discutieron y él la quemó. Estaba como loco, drogado. Me dio varios golpes en la cabeza cuando le pedí explicaciones”.

“Mi mamá ya lo había denunciado en la comisaría por haberla golpeado. Desde hace mucho tiempo la golpeaba de manera violenta y un día quiso ahorcarla. Nos pegaba a todos. Nos maltrataba y consumía cocaína y alcohol”.

“Cuando estaba en la cárcel era devoto del Gaucho Gil, le hizo un santuario y al salir hizo otro santuario a San La Muerte. Parecía que se convirtió a la religión umbanda. Hacía rituales y luego se encerraba en el dormitorio. Con mis hermanos no tenemos dudas de que Tami la quemó a mi mamá”, afirmó.

Durante toda su declaración, el acusado estuvo fuera de la sala por pedido expreso de la joven.

El debate continuará el 5 de abril por la mañana con la declaración de cuatro testigos, entre ellos, el hijo de la pareja, Federico Tami, quien presenció el ataque a Alejandra Duarte.

Autoridades

El tribunal estuvo presidido por el juez Ariel Azcona, secundado por los jueces María Elisa Morilla y Juan José Cochia. En representación del Ministerio Público se desempeñó el doctor Gustavo Schmitt. En tanto el acusado es representado por el defensor oficial Nicolás Báez.

La causa

Cabe recordar que el trágico episodio se produjo el 9 de octubre del 2016 alrededor de las 20 en una vivienda situada en calle Pizarro al 2700, del barrio Juan de Vera. Alejandra Duarte sufrió quemaduras en más del 70% del cuerpo. Fue trasladada al Hospital Vidal, donde falleció el Día de la Madre.

De acuerdo a la pesquisa, Tami y Duarte se encontraban separados desde hace varios meses. La mujer había decidido abandonar el hogar y se fue a vivir a la casa de una de sus hijas.

El domingo 9 de octubre, fue a visitar a su hijos que residían con el acusado. Al entrar a la vivienda, encuentra en una de las habitaciones a Tami con Valeria Romero, quien luego se supo era su amante. Se inició una fuerte discusión y según la investigación, y testimonios de dos de los hijos de la pareja, Tami le roció alcohol etílico y prendió fuego a Duarte.

Además la sacó de la casa a los empujones. Afuera de la vivienda fue auxiliada por sus hijos para extinguir el fuego, quitarle parte de sus ropas, y trasladarla en un vehículo particular al Hospital Vidal, donde finalmente falleció luego de 7 días de internación.

Ramón Tami es un ex convicto en una causa de drogas y un par de veces fue detenido por estar relacionado a asaltos, entre ellos el sufrido por dos ancianas en el año 2012.