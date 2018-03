Pese a las quejas del PJ, el oficialismo eligió a Miño vicepresidente segundo del Senado

Oficializado su alejamiento del bloque del Partido Justicialista, el senador Roberto Miño fue premiado ayer con la vicepresidencia segunda de la Cámara alta. La jugada del oficialismo dejó furioso al bloque de legisladores del PJ, que hasta renunció a ocupar una vocalía.

En su segunda sesión ordinaria, la Cámara de Senadores presidida por el vicegobernador Gustavo Canteros completó la nómina de autoridades que conforman la mesa directiva y las comisiones permanentes.

El oficialismo, en la voz de Rubén Suárez, propuso a Roberto Miño, peronista que se alejó del bloque del PJ.

La oposición eligió a Nancy Sand como vicepresidenta segunda y a Carolina Martínez Llano como vocal.

Antes de que el oficialismo imponga sus números, los peronistas se dedicaron a protestar. Molestos por la nominación de Miño, alegaron que el senador ya no pertenecía al bloque justicialista y por lo tanto no podía ocupar ese lugar. Ello debido a que, por acuerdo político, la vicepresidencia segunda le correspondía al peronismo.

El oficialismo hizo caso omiso y alegó que “desconocía los problemas internos”.

La votación fue una paliza: 9 votos contra 5. Ante lo sucedido, Carolina Martínez Llano se negó a ocupar la vocalía. El oficialismo propuso entonces a Rubén Suárez.

Con esta jugada, el oficialismo casi se aseguró los dos tercios y ya no depende de Nora Nazar, pues ahora tiene un nuevo aliado: Miño.

Roberto Miño fue electo vicepresidente segundo y se le tomó el pertinente juramento de ley. En tanto, la vocalía restante fue integrada por el senador Rubén Suárez y el Partido Justicialista nominó a los integrantes de su bloque que completan la conformación de las comisiones permanentes

Además, se dio acuerdo y aprobó la nómina de magistrados y funcionarios del Ministerio Público sustitutos - año 2018 (artículo 183º de la Constitución Provincial) remitida por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.

Fueron girados a comisión el proyecto de ley presentado por la senadora Alejandra María Andrea Seward, por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en la Ciudad de Corrientes, destinado a la instalación de un Centro Cultural y Recreativo para niños y adolescentes, y el proyecto de ley presentado por la senadora Nancy Aracely Sand Giorasi, por el que se crea en el ámbito de la Provincia el Programa #NiUnaMenos de erradicación de la violencia contra las mujeres.

Se aprobó la totalidad de los proyectos de declaración con particular atención en la conmemoración del “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”.

Se remitió a comisión el proyecto de ley por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en Capital con destino a la conservación del espacio físico por parte del Club Atlético Unión Arroyito.