Polémica en el bloque oficialista y denuncias cruzadas por el nuevo escalafón municipal

En la última sesión ordinaria del Concejo de San Roque se generó una fuerte controversia, por el procedimiento para tratar un proyecto destinado a fijar un nuevo escalafón para los empleados municipales. A las denuncias cruzadas entre ediles que integraban hasta ahora el bloque del oficialismo, se sumó una declaración de repudio emitida por el Ejecutivo Municipal en conjunto con los representantes del gremio.

Con la participación de seis de los siete ediles comenzó la reunión en la noche del último miércoles. En esta oportunidad, una de las legislativas, Laura Salinas (PA), ejerció como presidente provisoria ante la ausencia justificada del vice y presidente nato del recinto.

Y hasta el anuncio de que se leería el orden del día, no había indicios de la polémica que se generaría después. “Cuando voy a comenzar con la lectura correspondiente, la concejal Lorena Florentín mociona para que se incorpore al orden del día y se brinde tratamiento sobre tablas el proyecto que establece un nuevo escalafón para los empleados municipales”, relató Salinas.

Tras lo cual acotó que su par le manifestó que esa propuesta girada por el Ejecutivo ya ingresó al recinto el pasado 9 de marzo.

“A lo que le respondo que como concejal no tenía conocimiento de esa propuesta y en esa fecha, incluso, no estaba como presidenta provisoria. Reitero que no sabía de la existencia del mismo en el legislativo”, agregó Salinas. Al mismo tiempo aclaró que no obstante, “le expresé que no había inconvenientes a dar ingreso al proyecto, pero que no sería posible tratarlo sobre tablas”.

Postura que fundó en que no se estaba respetando lo establecido en el artículo 70 del reglamento interno del Concejo. “Hubo un error. La concejal podía mocionar para que se tratara sobre tablas un proyecto que no está en el orden del día, recién cuando se agotaban todos los temas que estaban fijados”, afirmó Salinas en diálogo con El Litoral. Sobre esto hizo hincapié “en que es necesario respetar las normas. Ese fue uno de los compromisos asumidos en la campaña”.

“Pero en especial, creo que es un tema muy importante porque tiene incidencia en la vida de muchos trabajadores por lo que debería ser analizado detenidamente y no ser aprobado a las apuradas”, consideró.

Retiro

Más allá de los fundamentos esgrimidos por Salinas, Florentín expresó que no estaba de acuerdo con esa postura y anunció que se retiraba del recinto. “En realidad, desde afuera le estuvieron haciendo señas para que se vaya”, afirmó la presidenta provisoria del recinto, quien añadió que “lo mismo sucedió con las otras dos integrantes del cuerpo deliberativo que también se fueron: Teresa Alderete y Nina Zanon”.

Ante esta situación, Salinas informó que daba por terminada la sesión ya que había caído el quórum.

Pero la concejal Lorena Caballero planteó que al momento de retirarse sus pares, ya se había tomado asistencia y por consiguiente iniciado la sesión. “Ella mocionó que se continuara. Postura que apoyó también el otro edil, Edgardo Wetzel. Considerando el argumento que dio, decidí rever mi postura y seguimos adelante con la sesión”, aseguró Salinas.

Informes y denuncias

Así, las tres concejales trataron el orden del día previsto para la sesión ordinaria que incluía, entre otros puntos, el envío de notas al Ejecutivo a fin de que brinde informes sobre varias cuestiones. Cantidad de personal, puesto que ocupan cada uno, monto del haber que cobran, son algunos de los ítems avalados por quienes participaron de la asamblea legislativa.

En paralelo, la concejal Alderete presentó una denuncia en la comisaría local por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

“A mi no me notificaron nada, sólo vi un papel con la supuesta presentación que fue difundida por los distintos medios, inclusive las redes sociales”, señaló Salinas, quien añadió “y también tengo entendido que emitieron una declaración de repudio firmada por autoridades municipales y representantes del gremio”.

“Es llamativo que uno de los que firmó, precisamente a través de una radio local, pidió a los concejales que no trataramos a las apuradas el nuevo escalafón”, indicó Salinas.

Repudio

Hizo referencia en este punto a la nota difundida ayer desde la Comuna para repudiar lo que consideran fue una “conducta antidemocrática y antirreglamentaria” por parte de las autoridades del recinto. Argumentaron su postura en que “a lo largo de las últimas dos semanas evitaron el tratamiento de dos proyectos de ordenanzas esenciales para la dignidad y el respeto de los trabajadores sanroqueños”. A su vez, consideraron que “esa conducta de las autoridades del Concejo viola los artículos 57 y 70 del reglamento interno, además de representar que las mezquindades políticas de algunos se han puesto por delante de las prioridades de todo el Municipio”.

En tanto, remarcaron que “las iniciativas que quedan pendientes para ser tratadas, establecen nuevos derechos y asignaciones familiares para los trabajadores locales, por un acuerdo logrado luego de varias semanas de trabajo conjunto entre el gremio y el jefe comunal”, remarcaron.

Por su parte, Salinas insistió “creo que ningún concejal está en contra de establecer un nuevo escalafón, pero es un tema que debe ser analizado para que se apruebe con beneficios concretos porque, por ejemplo, el Ejecutivo ya les liquidó el sueldo de febrero con el nuevo régimen sin que este sea avalado previamente en el Concejo. Pero lo peor es que varios empleados me manifestaron que eso no se tradujo en un incremento en sus haberes”.

Así, cada una de las partes planteó los argumentos de la postura que adoptó. Y ahora resta saber si el tema se resolverá en el ámbito legislativo o en el judicial.