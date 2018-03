Por el fin de semana extralargo, no hay pasajes en empresas de larga distancia

Por el feriado extralargo del próximo fin de semana, algunas empresas de transporte de larga distancia ya no cuentan con asientos disponibles para venir a Corrientes. La mayor demanda se da en pasajes de ida, según comentaron a este medio, porque muchos son estudiantes o personas que visitan a familiares en esta provincia.

Hasta el momento no descartaron poner refuerzos y pidieron a aquellos que quedaron sin boleto que consulten todos los días para saber si tienen la posibilidad de conseguir un lugar.

Por otra parte, el conflicto en Aerolíneas Argentinas sigue provocando cancelaciones de vuelos y hasta ayer hubo dos mil pasajeros afectados. La compañía informó que se anularon viajes internacionales a Nueva York, Bogotá y Roma de esta semana por la “negativa” de las “tripulaciones técnicas de aceptar reprogramar” los recorridos y por “interpretaciones sesgadas de las normas de descanso”.

Cabe recordar que los feriados son 29 y 30 de marzo por jueves y viernes santos y el lunes 2 de Abril por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, por lo que son cinco días no laborables.

Terminal

“Se están viniendo muchas personas desde Buenos Aires, todavía no tuvimos la necesidad de colocar refuerzos. El mayor movimiento se empezó a sentir el lunes pasado y vemos más demanda que el año pasado, hay que tener en cuenta que son cinco días”, dijo ayer a El Litoral David, de la empresa Aguila Dorada.

A la vez, Julián, de El Práctico, comentó: “La demanda es muy alta, ya no tenemos pasajes disponibles desde Córdoba a Corrientes para el martes y miércoles próximos. Hace dos días nos quedamos sin lugar”.

Tampoco hay lugares disponibles desde la provincia ubicada en el centro del país, en las empresas Pulqui y Crucero del Norte. Las mismas pasan por Chaco y, por ejemplo, la última llega hasta Misiones. Algunas que vienen desde Córdoba hacen trasbordo en Resistencia para llegar a Formosa, por esto es mucha la demanda, ya que no todas tiene destino final en Corrientes.

Por las consultas reiteradas de personas que quedaron sin sus pasajes para ver a sus familiares en Semana Santa, desde algunas empresas solicitaron que consulten de manera diaria si colocaron refuerzos.

Vuelos

“Las cancelaciones de vuelos internacionales se deben a la negativa de las tripulaciones técnicas de aceptar reprogramaciones, una práctica habitual en la industria, en una clara demostración de quite de colaboración”, puntualizó ayer Aerolíneas en un comunicado titulado “Pilotos recrudecen medidas de fuerza afectando más vuelos internacionales de Aerolíneas”.

La empresa aseguró que está aplicando una política comercial “flexible para el cambio y devolución de los pasajes”, cuyo detalle se puede encontrar en la página aerolineas.com.ar. Varias personas quedaron sin poder viajar en este próximo fin de semana extralargo.

Hoteles

Cabe recordar que desde hoteles de Capital sostuvieron que hay mucha demanda por Semana Santa. En agencias de turismo lo que más se vendió fue Brasil, Cataratas y Carlos Paz.

Verenice, del Turismo Casino, comentó: “Tenemos todo completo, empieza a bajar el domingo. La mayoría son familias”. Desde La Alondra también tienen una ocupación del 100% para esos días.