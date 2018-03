Seis tips para ambientar el baño sin gastar de más

1. Utilizar accesorios con fibras naturales

Decoran y a la vez le otorgan al baño un toque original y descontracturado. Se pueden usar

para guardar cremas, peines, cepillos, esconder el rollo extra de papel higiénico, y todos

esos elementos necesarios para el baño pero que a veces no sabemos donde guardar.

También se pueden incorporar alfombras y toallas para las manos de lino. Se compran en

ferias, casas de decoración o se pueden tejer en casa. Los materiales: yute, mimbre y

lanas gruesas y resistentes tejidas al crochet. Lo importante es combinar bien los colores y

no exagerar con la cantidad para no sobrecargar el espacio.

2. Espejos personales

Si hay suficiente espacio para guardado y no hace falta poner un botiquín, es una buena

idea incorporar sobre la bacha o vanitory un espejo que no sea de los que usan

tradicionalmente en los baños. Puede tener un marco antiguo rescatado de algún mercado

de pulgas, o uno revestido en venecitas de colores para darle al baño un toque más colorido

y alegre. Lo importante es que la pieza sea especialmente elegida para ese lugar y que se

aleje de los espejos convencionales que se venden para estos ambientes.

3. Griferías con diseño

En el mercado hay mucha variedad de griferías. Son líneas completas que se

complementan con los accesorios haciendo juego.Hay juegos premium que tienen un costo

muy alto, pero también están las líneas intermedias que con una excelente prestación y

tecnología, aportan al baño el mejor diseño.

4. Artefactos de luz con estilo

En lugar de usar las clásicas luces embutidas, se puede reciclar por ejemplo una araña

antigua. Ese toque vintage otorga una gran personalidad al baño. También se recomienda

utilizar apliques con pantallas (hay muchos diseños y algunos muy económicos) que pueden

otorgar color y carácter, además de buena iluminación.

5. Pintar paredes, cerámicos y azulejos

Todavía es posible encontrar baños antiguos con azulejos que están en buen estado y que

no hace falta reemplazar. Algunos baños están revestidos con cerámicos standard que si

bien son correctos y útiles, resultan muy aburridos. En las pinturerías es posible conseguir

esmalte al agua, en general blanco, que pueden entonarse con diferentes colores para

pintar estos revestimientos o hacer un dibujo o guarda para decorar las paredes. Una buena

combinación es hacer un zócalo de cerámicos hasta 1 metro de altura y pintar el resto de la

pared con estas pinturas resistentes al agua.

6. Nueva vida para los viejos muebles

Se puede dar una laca sobre la madera y aggionar el vanitory del baño. Si el baño es chico,

lo ideal es usar la gama de grises o hacer un decapé para darle un aspecto envejecido