Ana Pereyra y “Caito” Leconte competirán por la presidencia del Partido Liberal

A última hora y al cierre de esta edición sólo dos listas se habían presentado para competir por la presidencia del Partido Liberal. La diputada Ana Pereyra y Ricardo Caito Leconte, medirán fuerzas en las urnas para determinar quién manda en la centenaria fuerza. Las elecciones se realizarán el domingo 13 de mayo.

Pereyra lleva al ex ministro Eduardo Hardoy como candidato a presidente del Comité Capital y a Tito Cheme como primer postulante a convencional.

Ricardo “Caito” Leconte conformó su lista, pero se desconocía.

En los comicios de mayo se elegirán los siguientes cargos: Comité Ejecutivo: 35 miembros titulares y 11 suplentes. Jurado de Honor y Disciplina: 5 miembros titulares y suplentes. Comités departamentales y de distrito: la totalidad de los miembros titulares y suplentes de cada comité.

Eduardo Hardoy, dirigente liberal, había confirmado a El Litoral que será candidato, pero “no a presidente”.

No descartó tampoco la posibilidad de lograr una lista única que evite el enfrentamiento en las urnas.

“Lo importante es coincidir en los objetivos y el rumbo que va a tener el partido”, dijo.

“Queremos internas para discutir qué partido queremos”, había dicho a este medio el dirigente Caito Leconte. El PL convocó a internas ya que no puede prorrogar el mandato de las autoridades que cesan en su cargo a mediados del próximo año.

La actual conducción partidaria liderada por Julián Miranda Gallino manda desde 2014, cuando se impuso en las elecciones.