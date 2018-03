Bancarios realizarán tres jornadas de asambleas

Nuevamente, la Asociación Bancaria Nacional está al borde del conflicto. Luego de una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación que no logró consenso, el sindicato convocó a asambleas informativas, las cuales se replicarán en las sucursales bancarias de Corrientes.

El secretario general de la Seccional Corrientes de La Bancaria, Juan Lezcano, confirmó a El Litoral que se realizarán asambleas en lugares de trabajo los días lunes, martes y miércoles. Esto podría afectar la atención al público, al menos en las dos últimas horas, según informó. Los trabajadores reclaman una recomposición salarial por encima del techo del 15 por ciento nacional. En diciembre pasado los representantes de las entidades crediticias ofrecieron un aumento anual del 9 por ciento. Luego, extraoficialmente se conversó elevar a un 15 por ciento. Sin embargo, en la última audiencia en la cartera laboral a cargo de Jorge Triaca, las cámaras empresariales del sector bajaron su propuesta a un 7 por ciento anual, con un bono por el Día del Empleado Bancario, y sin pago extraordinario en enero. “Habíamos avanzado en el acercamiento, en las conversaciones pero el jueves hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo y retrocedieron, seguramente presionados por el Gobierno nacional que no quiere que las paritarias superen el 15 por ciento”, indicó el gremialista, quien señaló, la asociación estuvo sujeta a “presiones y amenazas”. Incluso, se les quitó el 1 por ciento de la cuota sindical, según denunciaron.

El miércoles habrá una nueva audiencia en Trabajo. Sin embargo, existe descontento en el ámbito sindical y de no mejorar la propuesta, avanzarían con un paro en la semana siguiente a semana santa. Esto generaría múltiples inconvenientes en transacciones financieras.

Los trabajadores piden un incremento que supere el 19 por ciento, más un bono compensatorio a abonarse en enero y un bono por el Día del Empleado Bancario, contemplado por convenio, el cual el año pasado rondó los 21 mil pesos. Sin cláusula gatillo, promueven un incremento anual del 24 por ciento.