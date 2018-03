Boca Unidos busca hacer valer en casa el triunfo logrado en Floresta

Boca Unidos buscará hacer valer en casa el gran triunfo conseguido el domingo pasado en Buenos Aires ante All Boys. En lo que representará otra final, y nuevamente ante un rival directo en la lucha por mantenerse en la categoría, recibirá esta tarde a Mitre de Santiago del Estero.

El partido, correspondiente a la vigésima fecha del campeonato de la Primera B Nacional, se jugará desde la hora 19 en el estadio del barrio 17 de Agosto, y será arbitrado por Pablo Echavarría. Una variante obligada deberá realizar el técnico aurirrojo, Carlos Mayor, respecto a los once que ingresaron una semana atrás al estadio Islas Malvinas del barrio porteño de Floresta. En la zona de contención ingresará Germán Rodríguez Rojas en lugar de Diego Sánchez Paredes, quien frente al albo sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda y será baja durante dos o tres fechas.

Frente a All Boys, el equipo correntino tuvo orden defensivo, contundencia en ataque, y por primera vez en el certamen supo capitalizar jugadas a favor con pelota detenida. Estas actitudes deberá ratificar hoy para contar con posibilidades de volver al triunfo de local, cuestión que resulta prioritaria, ya que el torneo ingresa en la etapa decisiva.

Claro que al ser local y necesitar sumar, las responsabilidades de ir a buscar el resultado recaen en el equipo de Carlos Mayor, que deberá salir con el “cuchillo entre los dientes” a presionar y buscar desde el pitazo inicial del arco defendido por Mastrolía.

A los santiagueños, que vienen de lograr un buen triunfo como local ante Atlético Rafaela, un empate en Corrientes no les viene mal. Su técnico, Arnaldo Sialle da fe de ello, ya que prefiere contar con un mediocampista, como es Leonardo De Muner, en lugar de un delantero, como Javier Grbec, quien jugó ante la Crema.

De esta manera, Mitre saldrá al campo de juego del barrio 17 de Agosto a pararse con un sistema táctico 4-4-1-1, con su mejor valor, Joaquín Quintero jugando como una especie de “media punta”, seguramente recostado por la izquierda, y con Ramiro Fergonzi como único delantero neto.

Esto quiere decir que Mitre viene a Corrientes con el objetivo fundamental de cuidar el arco propio, pelearle el partido a Boca Unidos en la zona de la mitad de cancha, para luego buscar aprovechar alguna de las oportunidades que se le pueden presentar para golpear.

Por esta razón, Boca Unidos deberá ir al frente con decisión, pero sin “regalarse”, para lo cual será fundamental mantener el equilibrio defensivo.

Carlos Mayor cuenta con jugadores veloces, potentes y hábiles para quedarse con la pulseada y que Boca Unidos pueda volver a asomar la nariz del agua, en un campo de juego que estará seguramente “pesado y rápido” por la lluvia caída desde ayer, algo que se deberá también tener en cuenta.