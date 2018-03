Corrientes es el quinto aglomerado de Argentina con la desocupación más baja

En el último trimestre de 2017, el aglomerado urbano Corrientes registró una desocupación de 3,1 por ciento. Esto representó una merma intertrimestral de 0,6 puntos. A la vez, se ubica quinta entre las ciudades con los indicadores más bajos del país, según publicó esta semana el Indec.

En Argentina, “los resultados del cuarto trimestre de 2017 presentan una tasa de desocupación de 7,2 por ciento, lo que implica un descenso con relación al trimestre anterior”, según expresa un informe del organismo nacional. “Las tasas de actividad y empleo no presentan diferencias estadísticamente significativas”, sostiene el trabajo. “La actividad, empleo y desocupación, en 20 de los 31 aglomerados, se mantienen sin cambios significativos”, agrega.

En Corrientes, la tasa de desocupación se posicionó en un 3,1 por ciento. Esto significa que en el aglomerado hay más de 5 mil personas que buscan empleo activamente y no consiguen. En tanto, más de 152 mil están ocupadas, más de 8 mil están ocupadas, pero demandan trabajo y 6 mil están subocupadas.

Corrientes, por su parte, registra uno de los indicadores más bajos del país. En primer lugar, se encuentra Gran San Luis, con 1,2 por ciento de desocupación. La segunda tasa más baja de Argentina se halla en Posadas y en Gran Mendoza, con un 2,7 por ciento, cada uno. En cuarto lugar se ubica Gran Paraná, con un 3 por ciento, de acuerdo con el informe del Indec.

Dos ciudades del Nordeste se encuentran entre las que registran los indicadores más bajos de desocupación de Argentina. En tanto, Formosa también se posiciona entre las cifras mínimas del país, con un 3,6 por ciento. En tanto, Chaco, contabiliza una tasa de desempleo del 6,1 por ciento.

De esta manera, el NEA, marca el segundo registro regional más bajo del país, con un promedio de 3,9 puntos. En segundo lugar, se ubica Cuyo, con un 3,2 por ciento. Si bien la desocupación, en el total de los 31 aglomerados urbanos medidos por la entidad nacional es de 7,2 puntos, entre las ciudades el interior el promedio es de 5,7 por ciento. Se los considera como tal a todos los que se encuentran por fuera de Buenos Aires.

En Corrientes, en tanto, la desocupación, si se compara con el tercer trimestre de 2017 registró una merma, aunque mínima, ya que entonces se posicionaba en 3,4 puntos.

En el segundo trimestre del año pasado se ubicaba en 4,1 por ciento. En el primer trimestre de 2017, este indicador se ubicaba en 3,9 puntos. En términos interanuales, además, el desempleo contabilizó una reducción de aproximadamente 0,6 por ciento, ya que en igual período, pero de 2016, fue de 3,7 puntos.

Vale señalar que el Indec calcula la desocupación como como porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa. Este grupo está integrado por las personas que, “no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo. Corresponde a la desocupación abierta. Este concepto no incluye otras formas de precariedad laboral tales como personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación, aquellas que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, los desocupados que han suspendido la búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo, los ocupados en puestos por debajo de la remuneración mínima o en puestos por debajo de su calificación”, según consta en el estudio del organismo.

Empleo

Por otra parte, la tasa de empleo en Corrientes también registró una baja en términos interanuales, pero una leve recuperación en relación intertrimestral. En el cuarto trimestre de 2016, este indicador se posicionaba en un 42,1 por ciento, frente a los 40,9 puntos de 2017. Esto equivale a una reducción de casi dos puntos.

Mientras que en el tercer trimestre de 2017, el empleo en Corrientes se ubicaba en 40,7 puntos, lo cual implica un leve aumento de 0,2 por ciento. No obstante, está por encima del promedio regional, de 38,9 puntos.