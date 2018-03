El empleo en la construcción creció casi un 14 por ciento

En Corrientes, el empleo en la construcción creció un 13,9 por ciento si se compara diciembre del año pasado con igual mes, pero de 2016. Los datos se corresponden con el último informe disponible del Instituto de Estadística y Registros de la Industria de la Construcción (Ieric).

De acuerdo con el informe de coyuntura de febrero de 2018, en diciembre de 2017, en la provincia se contabilizaron 6.854 puestos de trabajo en el sector. Esto, en relación con el último mes de 2016, representa un aumento del 13,9 por ciento. En términos intermensuales, significa una caída del -0,8 por ciento, si se tiene en cuenta que en noviembre se registraron 6.909 fuentes laborales.

No obstante, este fue el mes que más puestos se contabilizaron. El acumulado anual, en tanto, contempla un aumento de 0,8 por ciento del empleo sectorial en Corrientes.

Por otra parte, el Ieric explica que en todo el país, “en correspondencia con su carácter estacional, la caída del empleo en diciembre resultó generalizada a nivel territorial. La totalidad de las jurisdicciones del país exhibieron una reducción en la cantidad de trabajadores registrados en relación a noviembre pasado, con la única excepción de la provincia de San Juan, la que dio cuenta de una variación positiva, aunque no significativa en términos estadísticos (0,2 por ciento)”.

El estudio, además, constata que “la contracción del empleo resultó comparativamente menor en las grandes jurisdicciones, en coincidencia con la mejor performance relativa que estos distritos tuvieron a lo largo de todo 2017. En particular, las regiones del Noreste argentino y la Patagonia fueron las que presentan una contracción más intensa del volumen de empleo sectorial durante diciembre”.