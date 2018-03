El Gobierno provincial ofrece subsidios para erradicar la faena clandestina

De cara a erradicar la faena clandestina y para garantizar la comercialización y consumo de carne salida de plantas habilitadas, el Gobierno provincial inició un trabajo que intenta involucrar a los municipios y carniceros para que regularicen su situación o ingresen a la cadena formal del sector, y les ofrecen subsidios temporales para fletes.

Tal como se informó en ediciones recientes, se realizó un encuentro en Tatacuá con representantes del Municipio, matarifes locales y la directora de Producción Animal de la Provincia, Sara Romero, quienes dialogaron sobre habilitaciones, faenas clandestinas, la importancia higiénica y sanitaria de faenar animales en plantas habilitadas y bajo la inspección veterinaria.

Cabe recordar que en la provincia se encuentran en funcionamiento unos 30 frigoríficos tanto municipales como privados. Mientras que desde marzo entró en vigencia, a nivel nacional, la obligatoriedad de que todas estas plantas cuenten con el sistema conocido como controlador fiscal.

En este contexto, Romero dijo a El Litoral que “no todas las localidades cuentan con plantas de faena, es variada la situación, algunas directamente no tienen y en otras la Provincia en su momento les construyó y después los municipios las cerraron porque no tenían los recursos para sostenerlas, ya sea por el volumen de carne o por lo económico”.

Como parte del trabajo articulado previsto, señaló que “enviamos notas a todos los municipios explicando e informando que intensificamos los controles y que los carniceros tienen que operar en el circuito formal de comercialización”.

Recordó que hay frigoríficos habilitados en “Santa Rosa, Yapeyú, La Cruz, Colonia Liebig’s, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Goya, Lomas de Vallejos, Riachuelo y Curuzú Cuatiá”, entre otras. Mientras que algunas de las que cuentan con instalaciones cerradas y que no pudieron mantenerlas “son Palmar Grande, Pellegrini, San Carlos, Itá Ibaté, Santa Lucía”, enumeró.

Encuentros y opciones

Tras el encuentro con matarifes de Tatacuá, Romero anticipó que “el miércoles tendremos una reunión en Gobernador Martínez, ya que nos lo solicitó el Intendente y también habría interés de Carlos Pellegrini. Estamos abiertos a trabajar con todo aquel municipio que lo requiera”, enfatizo, e insistió en que “nuestra preocupación y obligación es garantizar que llegue al consumidor carne faenada correctamente con las normas de salubridad”.

Sobre las herramientas brindadas por el Gobierno, señaló que “en primer lugar, los matarifes o carniceros tienen que tener la matrícula del Registro Unico de Operadores de la Cadena Agroindustrial (Ruca) y, en base a ello, les ofrecemos que faenen en plantas habilitadas, para lo cual disponemos de subsidios por seis meses para el costo del flete y, al regresar, que la carne sea transportada con cámara de frío”.

Otra de las alternativas es, “mientras regularizan la matriculación, que compren la carne a algunas de las plantas habilitadas y les podemos informar los precios para que adquieran las que más les convenga”.

En tanto que una tercera posibilidad “es que los municipios compren una cámara de frío, así pueden guardar la carne una vez que se faena en otras plantas”. Romero agregó que adquirir este equipamiento “tendría un costo de 800 mil pesos, pero es algo mucho más razonable, organizado y bueno para todos, tanto para los consumidores como para los carniceros”.

Operativos

Desde la Dirección de Sanidad Animal ratificaron que “vamos a seguir con los operativos de control para combatir la faena clandestina, para regularizar la cadena de la carne en pos de la salud de la gente”. Recordó Romero que “regularmente salimos a cuatro localidades por semana, para lo cual trabajamos permanentemente con el Ministerio de Seguridad”.