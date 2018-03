El mundo del revés

Nunca milité en las filas de los horoscoperos que manejan sus sensaciones, tropezón tras tropezón, por las hojas del almanaque ni los dictados diarios de las convocatorias comerciales a las compras masivas de cualquier cosa, de esas que durante el año dejamos pasar de largo. Por más tentador que sea el descuento…

Ellos son los gitanos… nosotros los oportunistas al paso…

(Por las dudas, horoscopero o no, le sigo al 13 a la cabeza)

Un largo viaje lo aguarda junto con los suyos… Y salimos a las corridas después de recorrer todas las publicidades de turismo a buscar enloquecidos las mejores ofertas, porque esta oportunidad no la podemos perder…

Y nos zambullimos cuantas veces suena el teléfono para escuchar una dulce vocesita que nos hace tintinear tentadoramente las llaves de un cero kilómetro que ya es nuestro, sin pagar ninguna cuota ni cuenta… Y nosotros creemos… Y así, cientos de cuentos del tío, del abuelo, de la mamá que está lejos, y bla-bla-bla.

De este lado del cable. Nosotros, los ingenuos de siempre, los eternos compradores de buzones, vivos que descubrimos América con fortunas a flor de tierra. Siempre dispuestos a hacer el gran negocio, como si fuéramos Lázaro Baéz o Cristóbal López estamos sentados en un caballito rabioso de una calesita loca que no deja de girar, porque ella, como nosotros, estamos todos locos, locos, locos…

La locura mayor:

prohibir el piropo

¿Será influjo del otoño que recién comienza y que, para avisar de su presencia, por las dudas no más, da señales equívocas de sus ocurrencias de inestabilidad del tiempo, de hojas amarillentas y románticos poemas, ademán de truculentas novelas cada vez más corruptas? Todo eso lo sabemos de siempre y aunque el otoño nos haga algunas trastadas, como nos tienen acostumbrados los humanos, por allí aparecen algunas mujeres que nadie sabe en qué estación ignota encasillarlas, y en el Congreso Nacional, han presentado un proyecto de ley penalizando los piropos... por ser una agresiva expresión de la violencia de género…

No hace mucho tiempo hubo una intentona parecida que naufragó naturalmente en el cesto de los absurdos, y seguramente, esta nueva genialidad increíblemente surgida de la mente y el corazón vacío de un grupo de mujeres que está renunciando a su condición de tal, siga igual camino.

Los nombres de estas mujeres deberán inscribirse en las hojas mustias que el viento lleva por los caminitos de cualquier parque lleno de enamorados… Son las hojas que no sirven para nada, salvo para darle trabajo al basurero…

Son las locuras del otoño, peligrosas y contagiosas.

La Ingrid volvió

con el Cristóbal

¿Quién, en su sano juicio, puede creer que es cierto todo este telenovelón en torno a Cristóbal López, preso por un desfalco al fisco por casi 20 mil millones de pesos y creador de una gigantesca maraña de corrupción, que está libre y golpeándose el pecho ante las cámaras y proclama a los cuatro vientos su total pureza?

¿Se imagina alguien el tormentón que se avecina y cuán larga es la lista de potenciales beneficiarios de similar cuestionable medida: Lázaro Baéz, Julio De Vido, sindicalistas de todos los pelos y colores…?

Enfrente, el Gobierno apelará la inconsulta medida, Lilita Carrió revoleará sus bolsas de denuncias, y el ambiente político de por sí agitado, se enturbiará aún más y las grietas que parecían haber tomado el camino de la desaparición, reaparecerán en el escenario.

Y no es audaz pronosticar que las fuerzas opositoras recobrarán fuerzas, envalentonadas en este incidente que ellos consideran un éxito para sus objetivos.

El más claro ejemplo de reconstrucción de ese amor otoñal, fue ya mismo el romance entre Cristóbal López y la modelo misionera Ingrid Grudke.

Al momento de caer preso el Cristóbal, la Ingrid declaró su independencia sentimental y nunca más se habló de aquel romance…

Ahora, un día después de abandonar López la prisión, renació el amor.

Dicen los que saben que las cosas que están pasando nada tienen que ver con la pareja.

Son travesuras del otoño.

Para la agenda del debate

El transcurrir de la última semana tuvo un cúmulo de acontecimientos que mereció un tratamiento de mayor relevancia pero que otras circunstancias, propias y extrañas, hicieron que se fueran relegando al margen de la agenda para al debate de los días que vienen, que ya comenzó, que prometen ser jugosos y prolongados.

Los graves acontecimientos que agitan las entrañas mismas del corazón del gobierno chaqueño, está a la cabeza de esos asuntos que derivaron la atención general. La revulsión general que provocó la decisión judicial de liberar a Cristóbal López, encabezó la marquesina de la bronca nacional.

El martes 20 debutó con una reunión informativa saturada de datos, que da tela suficiente para que cada sector del Estado se aboque de aquí a fin de año, cada mes, a analizar números y numeritos, a sacar cuentas y cuentitas, satisfacciones y descontentos. Vaya a saber…

El detalle más comentado fue la ausencia del titular de la cartera económica, el decano del gabinete Enrique Vaz Torres, en esos momentos en Buenos Aires en funciones oficiales.

Aún teniendo esa certeza, los chimentos no dejaron de mencionar los rumores sobre un posible desplazamiento del ex hombre fuerte de Ricardo Colombi, especie que venía de antes y que se seguirá mencionando en las próximas horas.

El otro tema que agita a la opinión popular ronda en torno de un proyecto del concejal nuevista, Esteban Ibáñez, sobre la prohibición del ingreso de coches particulares en el radio céntrico.

No es para reír, porque esta no es una broma otoñal. Habrá que estudiarlo detenidamente, escuchar todas las opiniones, aún las más negativas, sin discriminaciones partidarias y sacar conclusiones que apunten al bien común.

Bienvenido sea el debate, como todos los debates que buscan limpiar el camino.

El problema es tan grave que merece cualquier ensayo de solución.

Todas las buenas medidas comenzaron pareciendo locuras.