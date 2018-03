Estrenaron programa de concientización e inclusión

El concejal José Antonio Romero Brisco y el Partido Autonomista estrenaron el viernes “El Cine en tu barrio”, un programa de concientización e inclusión que se realiza en las plazas.

“La iniciativa nació hablando con gente especializada, buscando la manera de que los chicos absorban conceptos básicos de convivencia”, explicó Romero Brisco en declaraciones a Radio Sudamericana.

“La propuesta consiste en pasarles a los chicos una película infantil actual, pero previamente se exponen cortos audiovisuales de diferentes cuestiones o problemáticas sociales como son, la basura, la seguridad vial, la higiene bucal y personal, bullying y abusos. Cumple una función educativa y social, entretenidamente, en busca de educar y concientizar a niños y adolescentes”, agregó.

“Al equipo se incorporó una psicopedagoga, con la idea de que utilice el disfraz de algunos de las personas del film que se va a proyectar y poder interactuar con los chicos desde estas temáticas. La propuesta ya tomó forma y uno de los barrios donde llegó es el Víctor Colas y se sumaron vecinos del barrio Lomas del Mirador”.

“No todos vivimos de la misma manera y me parece que el Estado tiene que nivelar las cosas, estando presente donde el vecino es más vulnerable, donde el vecino necesita más, sin dar facilidad, sino que en base al mérito cada ciudadano pueda crecer; me parece que esta debe ser la premisa y el concepto”, expresó.

El edil aseguró que pretenden llevar adelante el ciclo durante los cuatro años de gestión. “Aquella persona que desee que la propuesta llegué al barrio, comedores, merenderos, etc. pueden acercarse a la oficina de la concejalía o bien comunicarse a través de la página de Facebook, José Romero Brisco. Cada convocatoria contó hasta el momento con la participación de entre 200 y 250 chicos, adolescentes y adultos.