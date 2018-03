Expectativa municipal por un plus en agosto

Desde la Agrupación Roja y Negra de la Asociación de Obreros y Empleados de la Municipalidad (Aoem) señalaron que si bien el incremento es razonable debido a los recursos municipales, mantienen expectativas respecto de la reapertura de las conversaciones en agosto.

La semana pasada los delegados normalizadores y representantes del Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante de Capital acordaron en mesa paritaria elevar el salario mínimo garantizado del empleado comunal de 10.243 a 12.243 pesos. Además, de compensatorios al básico y la posibilidad de seguir avanzando con las reuniones.

“El aumento no va a ser suficiente. Creemos que no es lo ideal, pero está bien con los recursos que tienen los municipios. Técnicamente no es malo. Lo que buscamos es que se apacigue el bolsillo del trabajador”, expresó a El Litoral el representante de la agrupación Roja y Negra Walter Gómez. “Está dentro del acuerdo, volver a conversar en agosto, en el caso de que la inflación supere el porcentaje”, señaló el dirigente gremial. Esto podría materializarse a través de un plus y expresó que hay expectativas.

No obstante, lo que se ha convenido hasta octubre, representa un incremento de entre un 15 y un 20 por ciento en el salario del empleado municipal, según estipuló. En esto se deben tener en cuenta ítems como antigüedad, tipo de trabajo y categoría, entre otros puntos.

Además, se contempla un aumento del 6,7 por ciento del salario familiar por hijo, que nutrirán el incremento general. Según explicó Gómez, los trabajadores percibirán entre mil y dos mil pesos más en sus bolsillos.