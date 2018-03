Futsal: se completa la fecha

En cancha de Hércules y de Malvinas 1.536 Viviendas, se completará este domingo la segunda fecha del torneo Oficial que organiza la Asociación Correntina de Fútbol de Salón, que se inició al cierre de esta edición.

La programación es la siguiente:

Cancha de Hércules: 9.45 Juan de Vera - Olimpo (C), 11 Sur - Libertad (C), 12 Aplanadora - Cofradía Mariana (C), 13 Juniors - Hawai (C), 14 Submarino - Perú (B), 15 B° San Martín - Islas Malvinas (B), 16 Milenium - Mayorista (B), 17 Internacional - Don Ocho (B), 18 Primos - Complejo B (B), 19.30 El Cosmos - San Jorge (A), 21 Pingüinos - Dengue (A), 22.30 Pinta Futsal - Comunicaciones (A).

Cancha 1.536 Viviendas: 9.45 Hebraica - Lunes Culturales (C), 11 Imperio - El Santo (C), 12 Acero Puro - Los Troncos (C), 13 Centauro - Barrio 17 (C), 14 Boca Unidos - San Benito (B), 15 Talleres - Santa Teresita (B), 16 El Decano - Porto FS (B), 17 Gafa - Cichero (B), 18 Olimpia - Cruz Diablo (A), 19.30 Real Unión - Nacional (A), 21 Bañado Norte - Marmolería (A).