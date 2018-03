La calidad ganadera de Curuzú, en la edición “de oro” de la Feria del Ternero

Esteban Montgaillard

La Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá albergó nuevamente lo mejor de la zafra de terneros de esa región de la provincia, en lo que fue el concurso y remate de la 50ª Exposición Feria del Ternero Correntino, que se realizó el viernes en el predio ferial de la entidad. Muy buena calidad en los lotes de animales remitidos por una gran variedad de productores de ese departamento, y que fueron vendidos por la firma consignataria Reggi y Compañía SRL.

Una gran fiesta ganadera se vivió en la rural curuzucuateña, donde se desarrolló nuevamente la Feria del Ternero Correntino, un evento que arrancó en 1969 y que se desarrolló ininterrumpidamente durante 50 ediciones. Esto le dio un condimento especial a este gran encierre de casi 4 mil terneros en los corrales del predio, provenientes de las marcas líquidas más reconocidas del departamento Curuzú Cuatiá.

Antes del remate, durante el almuerzo oficial, se realizó un reconocimiento a los integrantes de la comisión directiva de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá que en 1969 dieron el puntapié inicial a esta feria. Muchos de ellos presentes, recibieron un caluroso afecto de los presentes en el salón social del predio ferial. Al igual que Francisco Blaha, ex técnico del Inta que fue uno de los ideólogos de la Feria del Ternero, y marcó un cambio de paradigma a la hora de destetar a los animales y comercializarlos en el otoño.

El remate, a cargo de Reggi y Compañía SRL, comenzó con la venta de algunos lotes y ejemplares a beneficio de la Fundación Anna Rocca de Bonatti, que lleva adelante un proyecto para la instalación de un centro oncológico en esa ciudad. Allí se dieron precios especiales, como los 20 mil pesos que se pagaron por el lote campeón de la exposición.

En primer término, el martillo estuvo en manos de “Baroncho” Reggi, quien desde sus inicios estuvo ligado a la feria del ternero como consignatario; y luego tomó la posta su hijo Casimiro Reggi, quien estuvo al frente de la venta durante la mayor parte del remate.

El transcurso de la subasta se realizó con muchas manos y agilidad, y aunque los precios no fueron sobresalientes, se vendió la totalidad de los terneros, terneras y lotes mixtos de machos y hembras que pasaron por la pista. En este sentido, la feria curuzucuateña no estuvo exenta de las limitaciones del mercado en esta zafra, donde el problema de la sequía afecta a muchos campos invernadores en el Centro y Litoral del país.

“Hoy hubo algunos compradores que siempre vienen y no pudieron venir, porque no tienen campo ni pastos donde colocar estos terneros”, explicó Ramón Pedro Mosna, presidente de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá. Respecto a la sequía y el aumento de costos de alimentación para los feedlots, el dirigente agregó que “con la situación actual como está, si te equivocás un poco en los precios, te puede repercutir en todo el ejercicio productivo”.

Mosna, quien asumió en diciembre al frente de la entidad, sostuvo que “tenemos los mismos precios que el año pasado, pero los costos de los insumos, para producir estos terneros se incrementaron notablemente”.

Más allá de estas cuestiones, los productores remitentes y los dirigentes de la Srcc se fueron satisfechos por el resultado del evento, la convocatoria y el reencuentro con muchos colegas y amigos que todos los años llegan hasta el predio ubicado sobre la Ruta 126 para disfrutar de una ternerada muy bien presentada, más allá de los embates del clima durante esta zafra.