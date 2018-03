Los malos resultados en Matemática se profundizan en los sectores vulnerables

Los resultados de la última Evaluación Aprender 2017 dejaron, en líneas generales, un saldo positivo para la educación en Corrientes. El rendimiento de los alumnos y alumnas de la provincia mantuvo la leve mejoría que se había registrado en el informe correspondiente al 2016, especialmente en Lengua, una materia muy cuestionada por la falta de comprensión lectora que se evidencia en las universidades, y que se está corrigiendo a partir de un abordaje especial sobre la asignatura. También las Ciencias Sociales y Naturales tuvieron un ligero repunte.

De igual forma, esto no quita que existan números que preocupen, sobre todo porque algunos de los malos resultados advertidos en Corrientes superan la media nacional. Matemática, por ejemplo, sigue siendo la disciplina que más inconvenientes trae a los jóvenes: el 51% de los correntinos está por debajo del nivel básico, cuando ese porcentaje a nivel país es del 41%. Tanto desde Nación como Provincia hablan de un “estancamiento” de los estudiantes respecto a esta materia.

Mientras los gobiernos alistan medidas en pos de optimizar la enseñanza en materia de números y cálculos, la radiografía que significó la evaluación Aprender 2017 dejó entrever que aquellos alumnos y alumnas que viven en situación de vulnerabilidad, son a los que más les cuesta obtener buenos resultados. Las malas notas se agudizan, aún sobre la media provincial, cuando los jóvenes no cuentan con viviendas adecuadas, sus padres no ganan el dinero necesario para vivir, tienen hijos o deben salir a buscar un empleo por necesidad.

Dentro de los múltiples aspectos abordados, antes de las cuestiones académicas, la encuesta nacional pregunta a los estudiantes acerca de sus condiciones de vida. Existen tres indicadores que surgen de estas respuestas: Nivel Socioeconómico (nivel educativo de los padres, tenencia de libros en el hogar y tenencia de bienes de confort), Indice de Contexto Social de la Educación - Icse - (características de la vivienda, acceso al agua segura y al saneamiento adecuado, educación formal de los adultos y capacidad económica) y Trabajo Remunerado Fuera del Hogar (si el joven tiene un empleo).

El nivel socioeconómico del 29% de los estudiantes correntinos de la Secundaria es bajo, y de ese grupo, el 63,1% se encuentra “Por debajo del Nivel Básico” en Matemática, siendo esta una cifra mucho mayor al promedio provincial (el 51,9% de todos los secundarios en Corrientes se encuentra en ese nivel). Es decir, que 6 de cada 10 alumnos y alumnas que viven en condiciones desventajosas en cuanto a recursos, “sólo resuelven situaciones problemáticas simples y comprenden las operaciones básicas, con grandes dificultades para aplicarlas”.

Asimismo, del informe también se advierte que el 23% de los jóvenes del Secundario habitan en territorios de “Alto nivel de vulnerabilidad”, según el Icse. De ese conjunto, el 56,7% está por debajo del nivel básico en materia de cálculos.

Trabajo y crianza

El hecho de tener que conseguir un empleo para contribuir al sostén familiar, o tener hijos o hijas también son factores que pueden determinar el rendimiento escolar en la Secundaria. Aprender grafica, en lo que respecta a Trabajo Remunerado Fuera del Hogar, que en Corrientes trabaja un 21% de los alumnos y alumnas que asisten al Nivel Medio. De ese porcentaje, el 57% acreditó menos del conocimiento básico respecto a Matemática. Esto sin considerar que el 72% de los estudiantes que abandonan el cursado es “porque necesitan trabajar”, según los datos que se desprenden del relevamiento también hecho a los directivos.

Por otro lado, el 7% de las mujeres aseguró tener hijos o hijas, o estar embarazadas. En estos casos, el 69,8% está por debajo del nivel básico en Matemática, casi 20 puntos más que la media provincial respecto a la asignatura.

Cabe destacar que también hay números positivos que surgen del estudio, por ejemplo, que el 12% de las escuelas estatales que se ubican en los territorios más vulnerables logró posicionarse por encima de la media nacional en lo que respecta a resultados.