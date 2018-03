Mientras la Justicia investiga a la gestión anterior, la actual busca fondos de Nación

La causa judicial iniciada hace más de un año para investigar presuntas anomalías en la administración de fondos nacionales enviados al Municipio para ejecutar distintas obras en Perugorría, continúa avanzando en el Juzgado de Curuzú Cuatiá. Ciudad en la que, el último jueves, fue detenido un comisario imputado por supuesto encubrimiento a los ex jefes comunales. Pero mientras sigue el proceso judicial, el actual intendente, Juan Ramón Castellanos, realiza gestiones ante Nación para obtener financiación destinada -entre otras cosas- a obras cloacales.

En el transcurso de la semana se realizaron una serie de procedimientos ordenados por el juez a cargo de la causa, Martín Vega. Y una de las que mayor trascendencia pública tuvo fue la detención del comisario Miguel Bogarín que se concretó el último jueves. Esta medida fue solicitada por la fiscal Alejandra Talamona, quien planteó que el citado funcionario policial habría incurrido en el delito de encubrimiento porque -según registros fílmicos y fotográficos- estuvo en la misma estación de servicio que los ex intendentes prófugos y no procedió a detenerlos.

Pero mientras esas y otras actuaciones judiciales se desarrollaban, el jefe comunal Juan Ramón Castellanos, acompañado por el concejal Gonzalo Gómez, estuvieron realizando gestiones en diferentes organismos nacionales en búsqueda de financiación para ejecutar obras que son esenciales para la comunidad.

En esta oportunidad, comentaron a El Litoral, que “estuvimos presentando documentación para que nos incorporen en el programa Municipios sustentables, lo cual nos permitiría -entre otras cosas- poder conseguir recursos destinados al tratamiento de los residuos urbanos”.

Con respecto a esto, indicaron que desde que iniciaron la gestión municipal en diciembre del año pasado, “estamos tratando de buscar una solución. Ahora, lo que se está haciendo es una especie de relleno sanitario en los sitios donde tenemos pozos grandes generados por las canteras. Pero el objetivo es poder contar con las herramientas necesarias para hacer un tratamiento correcto de los desechos”.

En este punto, hicieron hincapié en que “necesitamos darle una solución sustentable al tema de la basura”.

Arroyos con

líquidos cloacales

En paralelo, el Municipio también está avanzando en la presentación de una serie de documentaciones solicitadas desde el Ministerio de Planificación para la financiación de obras cloacales.

“Sucede que al no tener en funcionamiento una planta de tratamiento, los líquidos provenientes de los domicilios del casco céntrico son arrojados al arroyo María Grande. Y desde que habilitaron el barrio 40 viviendas, se está contaminando el otro arroyo, el San Pedro”, explicaron. Asimismo, advirtieron que “eso significa que los dos afluentes que están ubicados a los costados de la localidad, son el lugar de depósito de los líquidos cloacales. Sin lugar a dudas es imprescindible poder solucionar esto porque afecta al medio ambiente y a la población en general”.

Por último, remarcaron: “Somos conscientes de que lamentablemente lo sucedido con los recursos en la gestión anterior provoca cierta desconfianza. Pero en Nación saben que somos una nueva administración. Y por supuesto, vamos a esforzarnos en cumplir con todos los requerimientos a fin de obtener fondos para obras que son esenciales para nuestra comunidad, como lo es el tratamiento de los líquidos cloacales”.