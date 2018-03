Nordeste no pudo frente a Córdoba

Por la segunda fecha del Campeonato Argentino Juvenil M18, Zona Ascenso, Nordeste cayó ayer frente a Córdoba 39 a 28, en el partido que enfrentó a dos equipos que habían conseguido triunfos en la fecha inicial.

Urne caía 10-0 al término del primer tiempo, pero reaccionó en el inicio del complemento, para quedar 15-14 con tries de Gómez Vara y Jabornisky, convertidos por Olivero.

El encuentro cobró en emoción y paridad, pero Los Dogos lograron el desequilibrio en una ráfaga de once minutos que fueron letales para Nordeste, que sobre el final descontó, aunque ya no hubo tiempo de cambiar la historia.

Del 5 al 14 de abril Urne jugará su suerte en el Concentrado que se llevará a cabo en Santa Fe.

Córdoba 39: Revol, Iglesias y Valdes; Pesci y Conti; Keller, Toya y Oviedo; Salva y Altamirano; Coser, Paredes, Goicoechea, Condoreli y Bergero. Luego ingresaron: Bustos, Arroyo, Picca, Molina, Pezzuti y Freguglia. Ent.: Schroeder.

Urne: Jabornisky, Dorronsero y Rosales; Rojas y Gomez Vara; García, Martínez y Morales; Brócoli y Díez; Jantus, Semino Relats, Odena, Avila y Olivero. Ingresaron: Cornaló, Maidana, Sandoval, Piccoli, Merola. Ent.: Del Villar.

Tantos: PT 10’ try de Goicoechea (C), 14’ try de Salva (C). ST 3’ gol de Olivero por try de Gomez Vara (N); 10’ try de Coser (C); 19’ gol de Olivero por try de Jabornisky (N); 21’ gol de Altamirano por try de Oviedo (C); 23’ try de Freguglia (C); 29’ try de Picca (C); 32’ gol de Goicoechea por try de Bustos (C); 35’ gol de Olivero por try de Odena (N); 40’ gol de Merola por try de Dorronsero (N).

Cancha: Universitario.

Arbitro: Agustín Monje.