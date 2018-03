Regatas chocó contra el cerco defensivo de Mogi y quedó sin final

Fernando Barreto

Buenos Aires

Enviado especial

La ilusión de llegar al título continental para Regatas Corrientes quedó trunca anoche, cuando perdió frente a Mogi das Cruzes 76 a 74 en el juego que abrió el Final 4 de la Liga de las Américas en el Polideportivo Pando del barrio porteño de Boedo.

El partido se definió por la gran defensa que realizó el equipo brasileño sobre Paolo Quinteros y el dominio que tuvo en la lucha por los rebotes (43 a 26). Regatas solamente tuvo diez minutos de claridad, después no encontró variantes frecuentes para llegar al gol y cuando fue superado, mostró amor propio para llegar con posibilidades de “robar” el triunfo al último minuto.

El juego arrancó con viento favorable para el Fantasma gracias a la paciencia que tuvo para cerrar sus ofensivas hasta encontrar tiros cómodos que tuvieron efectividad. En cuatro minutos, sacó la primera ventaja importante de la noche (14-6).

Luego de un tiempo muerto, el equipo brasileño ajustó su marca y comenzó a prevalecer en la lucha de los rebotes. Además, apareció Curnell en el ataque para clavar un parcial de 6 a 0 que descontó la brecha.

Con la rotación del plantel, Regatas encontró aire y volvió al esquema preestablecido. Con circulación de la pelota llegó al gol y se adelantó 21 a 12 antes del cierre del cuarto inicial.

En el segundo capítulo, el encuentro cambió y la principal protagonista fue la defensa de Mogi que impidió la participación de Quinteros en los circuitos correntinos, además no dio segundas opciones en su aro y Regatas lo sufrió. El equipo brasileño creció de atrás hacia adelante aprovechando que el rival no fue sólido cuando debió marcar.

El Fantasma tardó casi tres minutos en anotar y a lo largo de todo el período tuvo pocas opciones de lanzamientos sin oposición. Con estos argumentos, no extrañó que el parcial sea 28 a 14 para Mogi que pasó a comandar en el marcador.

Regatas no pudo cambiar la tendencia en el reinicio del partido. Quinteros intentó tomar protagonismo, pero la defensa brasilera se lo impidió y no apareció otra opción segura en Regatas para llegar al gol.

Mientras el Fantasma se frustraba en cada ataque, Mogi aprovechó para correr en las ofensivas y seguir controlando la lucha en los rebotes para tomar una renta de 10 puntos.

Frente a la falta de juego, Regatas intentó torcer la historia con sacrificio y amor propio. Con mucha lucha y los tiros de tres puntos de Brandon Thomas, más algunas corridas en el ataque, quedó a tiro del empate cuando restaba menos de un minuto.

En ese momento, volvió a fallar en las ofensivas. No tuvo claridad para buscar el aro, incluso en su último ataque no pudo realizar un lanzamiento porque perdió el balón y Stallworth definió el pleito desde la línea de tiros libres.

Durante la jornada de hoy, desde las 19.10, frente a Estudiantes, Regatas buscará cerrar una gran Liga de Las Américas y subir al último lugar del podio.