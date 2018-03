Saladas: intento de estafa de falso operario de la Dpec

Mediante el alerta vecinal, advirtieron en Saladas la existencia de una persona que intentaba estafar a los vecinos al fingir ser empleado de la Dirección Provincial de Energía. Uno de los blancos fue una anciana que por fortuna no se dejó engañar. Desde la propia comisaría local revelaron que están trabajando en base al aviso de vecinos sobre esta situación.

“Efectivamente en el día de ayer, viernes, una persona del sexo masculino trató de engañar a una señora mayor”, precisaron al portal Mi Saladas.

El presunto estafador alegaba ser personal de la Dpec. Destacan en tal sentido que afortunadamente no logró su cometido.

Desde la Policía, precisaron que “tomamos conocimiento del hecho, después de que una señora avisó a la Policía. En base a ello y revisando algunas cámaras, obtuvimos una imagen de quien podría estar vinculado con el caso”, puntualizaron.

En concreto, hasta el momento no hay aprehendidos ni implicados.