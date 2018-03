Sarmiento le ganó a Aldosivi y sueña con el ascenso

Sarmiento derrotó anoche 1 a 0 a Aldosivi, uno de los líderes de la Primera B Nacional, se olvida de los promedios del descenso y se anima a soñar con el ascenso directo, al quedar a dos puntos de la cima con la misma cantidad de partidos jugados.

Yamil Garnier, a los 37 minutos de la primera etapa marcó el único gol del partido por la vigésima fecha jugado en el estadio Eva Perón de Junín y arbitrado por Pablo Dóvalo, que expulsó sobre el final de juego a Alan Alegre de Aldosivi por doble amonestación.

El juego tuvo mucha dinámica y numerosas situaciones frente a los arcos, pudiendo el local aumentar la ventaja, como los marplatenses igualar el resultado.

Para el Tiburón, que previo al partido ante Quilmes parecía que tenía servida la punta en soledad y con un juego menos que Atlético Rafaela, fue la segunda derrota consecutiva en el certamen.

Campanazo de la Lepra

Tres puntos que cotizan en oro consiguió Independiente Rivadavia de Mendoza al derrotar ayer en Campana a Villa Dálmine por 1 a 0, con un gol anotado por Gastón González en el tercer minuto de descuento, por la vigésima fecha de la Primera B Nacional.

El partido se jugó en la cancha de Dálmine y fue arbitrado por Nazareno Arasa, que expulsó en el local a Ramiro López y en los mendocinos a Kevin Gissi, ambos por doble amonestación.

En tanto que en Lomas de Zamora, Los Andes le ganó 2-0 a Brown de Adrogué, con dos anotaciones del delantero Fabricio Lenci.

El partido se jugó en el estadio Eduardo Gallardón, en Lomas de Zamora, y fue arbitrado por Bruno Bocca, que expulsó promediando la etapa inicial a Martín Minadevino de la visita por una falta descalificadora a Gustavo Turraca.

Cabe señalar que el juego estuvo detenido en la etapa inicial durante 11 minutos por incidentes producidos en la tribuna local.



Rafaela va por la punta en soledad

Atlético de Rafaela, que no gana hace cuatro fechas desperdiciando posibilidades de consolidarse en la punta, tendrá la exigente visita de Deportivo Morón, que ostenta un invicto de nueve cotejos, en uno de los seis partidos a jugarse hoy en la continuidad de la 20ma. fecha del torneo de la Primera B Nacional.

El compromiso se desarrollará desde las 19.05 en el estadio Monumental de la ciudad santafesina, será televisado por TyC Sports y arbitrado por Sebastián Ranciglio.

Rafaela (31) ha dejado escapar importantes puntos en estas últimas cuatro fechas, unidades que puede llegar a lamentar a la hora de la definición del título y de lo más valioso, el pase a la Superliga.

La Crema cuenta con un aliado: Aldosivi, que durante dos fechas dejó pasar el tren de quedar sólo arriba, por lo que ahora no puede dudar “en casa” e ir por los tres puntos, aunque enfrente tendrá a un duro Morón (27) que también quiere meterse de lleno en la pelea por el título.

La programación dominical se completará con estos partidos: Estudiantes - Flandria, Nueva Chicago - Juventud Unida (ambos desde las 15.30), 17.00 Gimnasia de Jujuy - Ferro (17), 19.00 San Martín de Tucumán - Instituto (por DirecTV).

La fecha, donde queda libre Almagro, se cerrará mañana lunes con los encuentros que disputarán Santamarina de Tandil - Agropecuario de Carlos Casares y Quilmes - All Boys, en un partido de suma trascendencia para el descenso.