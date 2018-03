Un correntino en el podio de los senadores con más ausencias en 2017

Alrededor del 21 por ciento de los senadores nacionales cumplió con una asistencia perfecta a todas las sesiones que se desarrollaron durante 2017. Por el contrario, son sólo tres los legisladores que más faltaron y que integran el podio de ausencias, entre ellos un correntino.

Encabezó el ranking de ausencias, con 12 faltas: el riojano Carlos Saúl Menem. Los números se desprenden del tradicional relevamiento elaborado por Parlamentario para su Indice de Calidad Legislativa. En esta ocasión, el conteo se hizo en base a las 18 sesiones que se realizaron dentro del recinto, excepto la jura de senadores del 29 de noviembre.

En 2017, Menem faltó 12 veces y asistió en cinco oportunidades. Año en el que compitió por su re-reelección, el ex mandatario participó de actos electorales en La Rioja, donde sorpresivamente se desplomó en los comicios de octubre al quedar en el segundo puesto, detrás de Cambiemos. No obstante, a sus 87 años y con las impugnaciones que se presentaron en contra de su candidatura, logró el tercer mandato.

Detrás de Menem se ubicó Juan Carlos Romero. El senador por Salta, ex gobernador de esa provincia, registró un total de 10 faltas. El podio lo completa con 8 inasistencias el peronista Carlos “Camau” Espínola, quien estuvo durante 2017 abocado a competir por la gobernación de Corrientes, que finalmente perdió en manos del radical Gustavo Valdés.

En tanto el senador Pedro Braillard Poccard sólo faltó dos veces y la senadora de La Cámpora, Ana Almirón, en apenas una ocasión. Ambos lideran el ranking con más presencias.