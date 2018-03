Vidal: “No estuvimos claros adelante”

En la noche del sábado no se vio la mejor versión de Regatas y quedó sin la posibilidad de disputar la final de la Liga de las Américas 2018 al perder frente a Mogi das Cruzes. El base del Fantasma, Santiago Vidal, sostuvo que “nos defendieron bien, no estuvimos claros adelante y lo pagamos caro”.

El jugador uruguayo, agregó respecto a la derrota contra el equipo brasileño: “Nuestra falencia estuvo en el cierre del primer tiempo y en el arranque del segundo. Cargaron mucho al rebote y no cuidamos la pelota en ese lugar de la cancha. Después hicimos un gran esfuerzo para remontar el partido, pero la diferencia que nos sacaron fue clave”.

En el último tramo, Regatas fue limando la diferencia, estuvo cerca dar vuela la historia, pero tomó malas decisiones. “En este nivel es difícil poder dar vuelta un juego cuando se te van en el marcador. Lo intentemos, estuvimos cerca pero no se pudo concretar. Los errores del final fueron producto del esfuerzo previo que nos hizo llegar muy agotados”, manifestó Pepo.

El cierre en el Final 4 para Regatas será hoy, desde las 19.10, cuando buscará el último lugar en el podio. “Ahora tenemos que descansar y venir con todo a buscar el tercer puesto”, concluyó.