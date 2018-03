Valdés: “Ningún Municipio de la provincia va quedar sin apoyo”

“Hoy comenzamos el trabajo con los municipios, nos vamos a reunir con algunos, otros se encontraran con funcionarios Hacienda, estamos trabajando para mejorar la situación de cada uno, ningún municipio de la Provincia va a quedar sin apoyo, tenemos que analizar porque algunas recaudan el 10 por ciento de lo que gastan, otras algo mas y así, hay una disparidad, les vamos a ayudar a mejorar sus administraciones y necesitamos que todas ingresen en un marco de responsabilidad fiscal, vamos a ver la situación de cada una, también con los Concejos Deliberantes estamos avanzando en la adhesión al Pacto Fiscal. Lo importante es que tenemos una dirección clara y estamos trabajando”.

A Santa Fe y los Puertos

El gobernador anunció su viaje: “mañana vamos a Santa Fe, oportunidad en que vamos a participar en el foro sobre la hidrovía y el transporte fluvial, y todo lo que tiene que ver con la explotación del río Paraná nos interesa, nos preocupa, y tenemos que estar activos, es muy importante para nosotros que tengamos para nuestra producción una vía de acceso y salida por el sistema fluvial”.

Agregando al respecto: “esta cuestión se relaciona con los puertos, con nuestros proyecto de Ita Ibate que ya se comienza a trabajar, con el de Ituzaingó que se va a desarrollar con una importante participación privada, y en el caso de Corrientes, necesitamos bajar los costos, no podemos seguir asumiendo el costo de 500 dólares y que una vez por mes pase el barco con los contenedores, eso es inconveniente para la Provincia, todos los estudios indican que el puerto debe situarse en El Sombrero , en eso estamos trabajando , al igual que la posibilidad de Lavalle, son varias proyectos, vamos a ir por parte”.

Consultado sobre los puentes con el Chaco y Santa Fe: manifestó “se está avanzando, los proyectos están encaminados, pero vamos dando pasos firmes, pero no se puede todo a la vez, ahora tenemos como prioridad el acceso a la ciudad, esto es hoy la prioridad, luego vamos a avanzar en los otros aspectos, estamos hablando de proyectos muy importantes y de muy alto impacto económico”.

Tema energético -muy mal con Arangüren-

Valdés con mucha claridad se expresó sobre las negociaciones respecto del tema energético, siendo categórico al sostener: “en las reuniones con el ministro Arangüeren a Corrientes le fue muy mal, voy a tratar de retomar esta problemática cuando me encuentre con el presidente Macri en los próximos días, necesitamos avanzar en la cuestión energética, sin mejorar la condición en ese sentido se nos complican las cosas. Nosotros tenemos la Dirección Provincial de Energía, que brinda el servicio a la comunidad, pero si la empresa que nos vende la energía aumenta costo, nosotros no tenemos más opción que trasladarlo a la ciudadanía que utiliza el mismo, esta es la situación de hoy. Tenemos diferentes alternativas que hemos planteado y vamos insistir, esto es un tema importante y prioritario para nosotros”.

Encuentro con el presidente Macri

“El cinco de abril estaremos con el presidente en Misiones, oportunidad en que estaremos presentando una propuesta de desarrollo Foresto Industrial, en el marco del encuentro del sector que se va a hacer en esa provincia con el mandatario. Luego en Resistencia con otros diez Gobernadores volveremos a estar con el presidente en Resistencia, con el tema de las obras del Plan Belgrano, estas serán oportunidades para tratar con el mandatario las cuestiones importantes que tenemos”.

Escuela de Aprendices- Nuevo edificio en el mismo lugar

Finalmente el mandatario provincial, se refirió al reclamo que realizan alumnos, docentes y tutores respecto de la escuela de aprendices que se sitúa en el predio de la Dirección de Vías Navegables ex Construcciones Portuarias. Consignando: “ya he dicho que se van a construir dos edificios nuevos, la escuela va a estar en el mismo lugar, nadie va a perder su espacio en ese sector de la ciudad, el proyecto de Desarrollo Costero, lo que va generar es orden, mejoramiento integral de todos los espacios, y el aprovechamiento de los mismo, es así que tanto las oficinas, la escuela, el club Talleres que se encuentran en la zona, van a tener mejores espacios, mejores instalaciones no van a perder, e insisto el Desarrollo Costero es para que la comunidad pueda utilizar todos estos espacios que a los que no accede”.

Finalmente Valdés, hizo un reconocimiento a los organizadores de las actividades realzadfas durante todo el verano por el programa Tekove Potí, que este fin de semana tuvo su clausura en la Capital, con encuentros deportivos, de entretenimientos y con la presencia de Bandas Musicales, expresando; “felicito a los que trabajadores en el programa Tekove todo el verano, se han esforzado, y fue muy bueno lo de este fin de semana, dejando entrever que se trata de una excelente propuesta de inclusión deportiva-familiar”.