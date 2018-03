Messi: "La deuda es con nosotros mismos, a la gente no le debemos nada"

Lionel Messi se refirió a las tres finales perdidas en los últimos años con la Selección Argentina -la del Mundial 2014 y las de las Copas América 2015 y 2016- y aseguró: "La deuda es con nosotros mismos, a la gente no le debemos nada".

En diálogo con Fox Sports, la Pulga explicó: "Nosotros dimos el máximo siempre, llegamos a tres finales y no se dio porque no se dio, porque Dios no quiso".

"Queremos sacarnos el gustito y poder conseguir el título; estar tan cerquita y no poder conseguirlo nos duele, esperamos poder cambiar eso", concluyó.

TyC Sports