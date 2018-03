“Terminamos de la mejor manera”, señaló el pivote Fernando Martina

El vestuario correntino tuvo una alegría mesurada después de conseguir el tercer puesto en Liga de las Américas 2018. “Estar entre los tres mejores del torneo es muy importante y hay que valorarlo, pese a que nos queda el sabor amargo por no jugar la final”, reconoció Fernando Martina.

El pivote de Regatas agregó: “Sabíamos que el partido no iba a ser fácil por la situación que se planteó. Al no poder estar en la final, anímicamente se siente el bajón, pero demostramos que el equipo siguió peleando y terminamos de la mejor manera”.

Respecto al encuentro con el equipo concordiense, que terminó con un bajo goleo, 60 a 59, sostuvo: “Nos conocemos mucho con Estudiantes porque jugamos tanto en la Liga Nacional como en la Liga de las Américas, entonces no hay tantas sorpresas y sabemos lo que puede dar el rival, claro que dependíamos de nosotros. Teníamos que hacernos fuertes en defensa y jugar tranquilos las ofensivas, solamente por momentos se logró eso, pero alcanzó para el triunfo”, señaló finalmente el cordobés.