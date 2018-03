Aranduroga goleó a El Nacional y se aseguró el primer puesto

San Patricio puso tercera. Luego de dos triunfos fuera de casa, ayer en su cancha cerró la fase clasificatoria venciendo ampliamente a El Nacional de Bahía Blanca por 33-13 para quedarse con la primera posición en la zona 3 del Torneo del Interior C que organiza la Unión Argentina de Rugby (UAR).

Con este resultado, el equipo Santo quedó tercero en la reubicación de los equipos clasificados, lo que le permitirá tener ventaja de localía en la próxima llave de cuartos de final, donde enfrentará a Los Cardos de Tandil, que quedó segundo en la zona 4 del certamen.

Con la obligación de ganar, la visita se posicionó en terreno de San Patricio durante los primeros minutos, llegando a la apertura del marcador a través de un try marcado por Klampachas.

El local acusó recibo y pudo salir del asedio con su acostumbrada buena posesión. Dos escapadas de Gilocchi y un penal de Luque le permitieron dar vuelta el resultado, aunque la visita descontó sobre el final con una patada a los palos de Pérez.

En el complemento, El Nacional adelantó sus líneas, pero esta vez el que golpeó fue San Patricio, que gracias al buen andar de sus forwards apoyó tres tries en quince minutos a través de Valentín Romero, Nicolás Riego y Eric Ramos para conseguir una buena ventaja.

La visita no bajó los brazos, y así llegó al descuento con un nuevo try de Klampachas, aunque Gentil apoyó en el ingoal rival para sellar el resultado y confirmar la primera posición de San Patricio.